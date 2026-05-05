Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых тёплых с 1879 года

Прошедшая московская ночь стала одной из самых тёплых за всю историю наблюдений, уступив лишь рекордным значениям прошлого века. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Температура в ночь на 5 мая достигла 14,0 градуса, что позволило ей войти в тройку самых тёплых ночей с 1879 года. Более высокие значения фиксировались лишь дважды: в 1970 году — 15,7 градуса и в 1979 году — 14,7 градуса.

По прогнозу синоптиков, следующая ночь в Москве также останется тёплой — ожидается от 12 до 14 градусов. При этом абсолютным рекордом для этого периода остаётся ночь на 6 мая 1984 года, когда минимальная температура составила 16,4 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве после периода аномально тёплой погоды ожидается заметное похолодание. К концу недели температура воздуха в столице снизится примерно на 10 градусов. С 8 мая погодная ситуация начнёт меняться: в регион придут осадки, усилится облачность, а температурный фон станет существенно ниже.