Майский апокалипсис на трассе: Десятки автомобилей погребло под снегом в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе десятки автомобилей оказались в ловушке на трассе из-за рекордного майского снегопада. Об этом очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT.

Как утверждают свидетели, вереница машин обездвижена на дороге «Югра». Ограничительные меры распространяются на участок протяжённостью без малого 400 километров, а обзорность на покрытых снегом полосах стремится к абсолютному нулю.

В столице региона из-за разгула непогоды перенесли уличные пешеходные экскурсии. Коммунальщики задействовали спецтехнику для расчистки, а граждан призвали не отправляться в дальние поездки до улучшения погодных условий.

Ранее Life.ru писал, что в Ханты-Мансийский автономный округ пришла майская непогода — на западе региона фиксируют сильный ветер и снег. Стихия двинулась в Югру с Урала, где из-за шквалистых порывов падающие деревья обрывают провода, вызывая локальные отключения электричества. Жители сообщили, что подачу энергии в их населённых пунктах уже удалось восстановить, однако осадки продолжают заметать дороги и дворы.