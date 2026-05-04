Снегопад в мае парализовал трассу в турецкой Анталье — видео

Движение автотранспорта остановлено на трассе в турецкой Анталье из-за внезапного снегопада. О случившемся сообщает издание Yeni Şafak.

Снегопад в Анталье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asayisberkemal34_

Непогода обрушилась на регион накануне. Осадки начались и быстро перешли в снег, особенно сильно затронув высокогорные участки.

Ситуация на дороге, соединяющей Анталью и Афьон, резко осложнилась. Водители оказались в пробке после того, как магистраль перекрыли.

В настоящее время на месте работают бригады дорожных служб. Они приступили к расчистке полотна от снежных масс. О сроках полного восстановления проезда пока не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели два часа искали туристов на плато Ай-Петри из-за снегопада. В составе группы было шестеро детей. К счастью, всех удалось найти живыми.