Снегопад в мае парализовал трассу в турецкой Анталье — видео

4 мая, 02:54

Yeni Şafak: Снегопад в мае парализовал движение на трассе в турецкой Анталье

Обложка © GigaChat / Life.ru

Движение автотранспорта остановлено на трассе в турецкой Анталье из-за внезапного снегопада. О случившемся сообщает издание Yeni Şafak.

Снегопад в Анталье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asayisberkemal34_

Непогода обрушилась на регион накануне. Осадки начались и быстро перешли в снег, особенно сильно затронув высокогорные участки.

Ситуация на дороге, соединяющей Анталью и Афьон, резко осложнилась. Водители оказались в пробке после того, как магистраль перекрыли.

В настоящее время на месте работают бригады дорожных служб. Они приступили к расчистке полотна от снежных масс. О сроках полного восстановления проезда пока не сообщается.

Появилось видео потопа в турецком Газиантепе, где вода затопила десятки машин
Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели два часа искали туристов на плато Ай-Петри из-за снегопада. В составе группы было шестеро детей. К счастью, всех удалось найти живыми.

Никита Никонов
