2 мая, 09:16

Спасатели два часа искали 17 туристов с детьми на плато Ай-Петри из-за снегопада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liya_Blumesser

В Крыму 1 мая спасатели оказали помощь 17 туристам, которые заблудились на плато Ай-Петри. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

В Крыму спасатели два часа искали 17 туристов с детьми на плато Ай-Петри. Фото © VK / ГКУ РК «Крым-Спас»

Причиной происшествия стали густой туман и внезапный снегопад. В составе группы находились шестеро несовершеннолетних. На поиски выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК.

Искать путешественников пришлось около двух часов. Медицинская помощь никому из группы не потребовалась. Спасатели сопроводили туристов в посёлок Охотничье, где их ждал личный транспорт.

«Ребята, валим!» Туристов с фаерами сняли на Есауловской петле перед пожаром на 17 га леса
«Ребята, валим!» Туристов с фаерами сняли на Есауловской петле перед пожаром на 17 га леса

Ранее в Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. 18 апреля компания из шести человек (19-летний Никита, его девушка Настя и четверо друзей) ушла на рыбалку вдоль реки Балаза к озеру Катэн. Через два дня поиски завершились удачно — всех нашли живыми.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
