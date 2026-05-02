Спасатели два часа искали 17 туристов с детьми на плато Ай-Петри из-за снегопада

В Крыму 1 мая спасатели оказали помощь 17 туристам, которые заблудились на плато Ай-Петри. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

В Крыму спасатели два часа искали 17 туристов с детьми на плато Ай-Петри. Фото © VK / ГКУ РК «Крым-Спас»

Причиной происшествия стали густой туман и внезапный снегопад. В составе группы находились шестеро несовершеннолетних. На поиски выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК.

Искать путешественников пришлось около двух часов. Медицинская помощь никому из группы не потребовалась. Спасатели сопроводили туристов в посёлок Охотничье, где их ждал личный транспорт.