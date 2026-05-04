4 мая, 00:31

Появилось видео потопа в турецком Газиантепе, где вода затопила десятки машин

Сильная непогода обрушилась на турецкий Газиантеп. После ливня улицы города превратились в бурные потоки, а десятки припаркованных автомобилей оказались затоплены почти по крышу, сообщают местные СМИ.

В турецком Газиантепе затопило десятки автомобилей. Видео © Х / OSGINT

Часть машин заполнилась грязной водой, другие получили повреждения из-за поваленных деревьев и крупных веток. Потоки воды быстро разошлись по дорогам, застав врасплох владельцев транспорта.

По предварительным данным, информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

А недавно в Белореченском районе Краснодарского края произошли подтопления из-за проливных дождей. Вода зашла в 22 дома в посёлке Южный. Было эвакуировано десять человек.

Обложка © Х / OSGINT

Артём Гапоненко
