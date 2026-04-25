Проливные дожди затопили более 100 придомовых территорий и дорогу в Белореченске

В Белореченском районе Краснодарского края произошли подтопления из-за проливных дождей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.















Вода зашла в 22 дома в посёлке Южный. Было эвакуировано десять человек. В развёрнутом пункте временного размещения находятся восемь человек, включая одного ребёнка.

На месте работают пять групп по обследованию домовладений. Привлечено 14 единиц техники. Также затоплена дорога на пересечении улиц Кочергина и Суворова в Белореченске.

Существует угроза подтопления других придомовых территорий. Население оповещено о ситуации. Оперативный штаб продолжает работу на территории Белореченского района. Ситуация остаётся под контролем.

Ранее сообщалось, что в городе Горячий Ключ сработала система экстренного оповещения. Это произошло из-за резкого подъёма уровня воды в реке Псекупс до опасной отметки. Руководство просит жителей подготовиться к возможной эвакуации из низин и переставить транспорт на возвышенности. Также жителей территорий, подверженных подтоплению, просят собрать документы и необходимые вещи. По данным некоторых источников, превышение опасной отметки уровня воды было зафиксировано также в других районах Краснодарского края.