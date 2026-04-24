Сирены завыли в Горячем Ключе — река Псекупс поднимается до опасного уровня

В Горячем Ключе сработала система экстренного оповещения из-за резкого подъёма уровня воды в реке Псекупс. Об этом сообщила администрация муниципального округа.

В Горячем ключе воют сирены из-за выхода Псекупса из берегов. Видео © Telegram / Kub Mash

«В Горячем Ключе на территориях вдоль берега Псекупса включены сирены оповещения в связи с подъёмом уровня воды в реке до опасной отметки», — говорится в публикации.

Руководство округа просит жителей подготовиться к тому, чтобы покинуть находящиеся в низинах и подтопляемые территория, а также переставить транспорт на более высокие участки. Тех, кто живёт на подверженных подтоплению территориях, просят собрать документы, деньги и всё самое необходимое.

По данным Kub Mash, превышение опасной отметки ранее заметили также в Геленджике, Сочи, Апшеронском, Белореченском и Северском районах. Жители Туапсинского района рядом с рекой Дефань могут выдохнуть — там уровень воды пошёл на спад.

Life.ru рассказывал, что в конце марта на Дагестан обрушились рекордные ливни, признанные метеорологами самыми обильными за последнее столетие, что привело к масштабной катастрофе — затоплению улиц и домов в Махачкале и окрестностях, прорыву дамбы на Геджухском водохранилище, а также к гибели шестерых человек. В зону чрезвычайной ситуации попали до полутора миллионов граждан, а материальный ущерб, по официальным данным, понесли 15,5 тысячи жителей региона.