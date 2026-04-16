16 апреля, 18:07

Километровый оползень сошёл в реку в Дагестане — есть риск подтопления

В одном из дагестанских сёл сошёл оползень длиной в несколько километров — тонны грунта обрушились в местную реку, создав угрозу подтопления соседних населённых пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В дагестанском селе сошёл оползень длиной в несколько километров. Видео © Telegram / Baza

Земляная масса сдвинулась в горах села Нижние Убекимахи. В Левашинском районе, где находится этот населённый пункт, несколькими днями ранее ввели режим повышенной готовности из-за прогнозов о возможных оползнях. В опасной зоне оказались семь домовладений.

Причиной стихийного бедствия стали продолжительные дожди, не прекращавшиеся с конца марта. Специалисты продолжают мониторить ситуацию. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Из-за оползня в Дагестане обвалилась часть жилого двухэтажного дома
Из-за оползня в Дагестане обвалилась часть жилого двухэтажного дома

Ранее сообщалось, что в Дагестане до сих пор затоплены более 760 жилых домов после разгула стихии. Под водой остаются 762 жилых строения в девяти населённых пунктах, расположенных в пяти муниципальных образованиях. Также затопило 812 приусадебных участков и 76 отрезков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения сейчас находятся 524 человека, из них 175 детей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Baza

Юлия Сафиулина
