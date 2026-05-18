18 мая, 10:50

Солнечные пятна невероятных размеров готовят Земле адские магнитные бури

ИКИ РАН: На обратной стороне Солнца появилась группа пятен невероятных размеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Open stock 01

На невидимой с Земли стороне Солнца обнаружена крупная группа солнечных пятен, представляющая собой один из наиболее значительных центров активности за последнее время. Данная информация была опубликована Telegram-каналом Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», — говорится в сообщении.

Учёные установили, что самые мощные солнечные вспышки в истории были связаны с рекордными по размеру активными областями. Подобная область, схожая по параметрам с теми, что порождают сильнейшие вспышки, наблюдалась на Солнце в мае 2024 года. Как сообщили в ИКИ РАН, серия последовавших за этим взрывов вызвала самую интенсивную за два десятилетия магнитную бурю, оказавшую воздействие на Землю.

Специалисты прогнозируют, что эта область вновь станет видна с Земли примерно через неделю, а ещё через семь дней займёт положение, наиболее опасное для нашей планеты – прямо напротив неё.

Магнитные бури 18–20 мая: «Нервное» Солнце продолжает атаку. Какой силы будет удар после взрыва 16 мая?
Кстати, астрономы предупреждали о бурях ещё 15 мая. Причина — гигантская корональная дыра на Солнце, которая сейчас развёрнута прямо напротив нашей планеты. Эта дыра существует уже несколько месяцев, и каждый раз, когда она оказывается на «лицо» к Земле, начинается космическая непогода.

Наталья Демьянова
