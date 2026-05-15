Магнитные бури 15–17 мая: Штурм Земли начался! Буря силой Kp 5 уже бушует — атака продлится все выходные Штурм Земли начался! Буря силой Kp 5 уже бушует, а учёные пророчат настоящий геомагнитный марафон. Три дня подряд магнитное поле будет штормить без передышки. Метеозависимым на выходных придётся тяжело. Когда пик и где ждать самого удара? Смотрим графики ИКИ РАН. 15 мая, 09:29 Магнитные бури 15–17 мая: 75% шанса головной боли на выходных и магнитная буря Kp 5, когда она кончится? Обложка © GPTChat

Иногда магнитные бури приходят волнами: на несколько часов, максимум на сутки. Но сейчас ситуация другая. По данным учёных солнечной астрономии ИКИ РАН, нас ждёт не всплеск, а затяжное давление. Настоящий «марафон» геомагнитных возмущений, который уже стартовал и не отпустит до самого начала новой недели.

И это тот случай, когда организм не успевает восстановиться. Давление скачет, голова «плывёт», появляется усталость без причины. И если вы уже сегодня чувствуете странную тяжесть — это не совпадение. Дальше будет сложнее. Сейчас разберёмся, как именно пройдут 15, 16 и 17 мая, согласно графикам учёных ИКИ РАН, и в какой момент удар окажется самым ощутимым.

15 мая. Этот день — старт всей истории. Причём без раскачки. Уже с ночи индекс держится на уровне Kp 5 — это полноценная магнитная буря. Судя по графикам, в районе раннего утра происходит кратковременное усиление почти до верхней границы пятёрки, местами с заходом в более жёсткие значения. Дальше фон не падает, он держится стабильно высоким весь день, без «передышек». Вероятность бури — около 90%. Это почти гарантированный сценарий. Именно поэтому 15 мая многие почувствуют резкий старт: головные боли, тяжесть в висках, скачки давления, раздражительность. Организм просто не успевает адаптироваться — его сразу «накрывает».

16 мая. Если кажется, что хуже уже не будет, вам просто кажется. Будет. 16 мая буря не заканчивается, а продолжается почти в том же темпе. Основной фон снова держится на уровне Kp 5 большую часть суток. Только к вечеру начинается небольшое снижение до Kp 4, но облегчение это условное. Вероятность геомагнитных возмущений остаётся крайне высокой — около 75%. Это второй день подряд без восстановления. И именно здесь появляется эффект накопления: усталость становится глубже, реакция организма — острее. У метеочувствительных могут начаться проблемы со сном, сильная разбитость, ощущение, будто «выжали батарейку».

17 мая. На третий день ситуация начинает медленно отпускать, но не сразу. С утра и днём индекс держится на уровне Kp 4 — это уже не пик, но всё ещё ощутимая геомагнитная буря. К вечеру фон постепенно снижается, переходя ближе к умеренным значениям. Вероятность бури — около 70%, то есть влияние остаётся серьёзным. И вот здесь главный обман: кажется, что стало легче, но организм всё ещё находится под давлением. Поэтому симптомы могут «догонять»: слабость, головокружение, скачки давления проявляются даже тогда, когда буря уже идёт на спад.

Отдельно стоит отметить: по данным другой метеостанции, буря уже официально считается начавшейся и продлится все три дня подряд. То есть речь не о прогнозе, а о факте, который уже разворачивается прямо сейчас.

Эти три дня — не про резкий удар, а про изматывающее давление. Многие метеочувствительные будут ощущать, что их организм словно держат в напряжении без паузы. И если обычно после бури есть время «перевести дыхание», то сейчас его почти нет. Поэтому, если вы тоже чувствуете, что тяжело, — это не совпадение или усталость под конец рабочей недели. Это тот самый геомагнитный фон, который не отпускает. Главный совет здесь простой: не пытайтесь «перетерпеть на силе». В такие дни лучше замедлиться, дать себе больше отдыха и не нагружать организм лишним. А ранее Life.ru делился общим прогнозом на май 2026, составив календарь магнитных бурь по дням.

Авторы Карина Морозова