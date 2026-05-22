«Ливень как из ведра»: Жара в Московском регионе кончится градом и смерчем

В пятницу, 22 мая, в Москве ожидается ливень с градом, а на севере области возможен смерч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днём воздух в столице и области прогреется до плюс 27–30 градусов. Однако к вечеру грозовые тучи принесут в город ливень «как из ведра» и град диаметром до 3–5 миллиметров. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

«К северу от мегаполиса (север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине) местами может сформироваться смерч», — добавил Тишковец.

По его словам, это станет «предвестником грядущего похолодания». В выходные зной спадёт до плюс 19–24 градусов. Будет преобладать относительно солнечная и сухая погода.

Гидрометцентр ввёл оранжевый режим погодной опасности во всём ЦФО из-за аномально высокой температуры. Жителей столицы и области также предупреждают о дожде с градом днём и порывах ветра до 17 м/с.

На этой неделе погода в Москве повторила температурный рекорд и дважды установила новые. 19 мая воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса, побив рекорд 1979 года. 20 мая столбики термометров поднялись до 30 градусов, обновив максимум за почти 130 лет. А накануне, 21 мая, температура достигла рекорда 2014 года — плюс 29,2 градуса.

