В Москве +32: 8 запретных в жару продуктов и напитков, потому что они буквально «убивают» организм

Неделя только началась, а Москва уже словно попала в июль. Асфальт плавится, воздух стоит, и даже вечером не становится легче. Сегодня синоптики обещают до +32 — и это уже не просто тепло, а настоящая нагрузка на организм. В такие дни тело работает в аварийном режиме. Оно тратит силы не на привычные процессы, а на одно — удержать нормальную температуру. Отсюда головные боли, слабость, скачки давления, учащённое сердцебиение и постоянная жажда.

И именно в этот момент многие совершают главную ошибку, продолжая есть и пить так, как привыкли. А между тем в жару питание — это не про удовольствие, а про выживание. И есть продукты, которые буквально добивают организм в +30. Что нельзя есть и пить в жару и почему?

Что нельзя есть в жару: список продуктов и напитков в +30 градусов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KucherAV

Первое, от чего стоит отказаться, — тяжёлая жирная еда. Жареное мясо, шашлыки, фастфуд — всё, что буквально «лежит камнем» в желудке. В жару переваривание такой пищи требует огромного количества энергии, а значит, организм перегревается ещё сильнее. Внутреннее тепло растёт, нагрузка на сердце увеличивается, и в итоге вместо сытости вы получаете вялость и ощущение, что вас просто «выключает».

Второй опасный пункт — сладости. Мороженое, торты, шоколадные батончики, сладкая выпечка. Кажется, что холодное мороженое спасает, но это иллюзия. Сахар резко поднимает уровень глюкозы, а потом так же резко его обрушивает. В итоге — слабость, головокружение и ещё более сильная жажда. Плюс сладкое усиливает обезвоживание, потому что организму нужно больше жидкости, чтобы переработать сахар.

Отдельная ловушка — солёная еда. Чипсы, сухарики, копчёности, колбасы. Всё это задерживает воду в организме, нарушает водно-солевой баланс и усиливает нагрузку на сосуды. В жару это особенно опасно: отёки, давление, тяжесть в теле — классический сценарий после «безобидного» перекуса.

Какие продукты нельзя есть в жару и почему? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anchalee Wiangkao

Четвёртая категория — острые блюда. Перец, соусы, пряные маринады. Они усиливают потоотделение и ускоряют обмен веществ, а значит, дополнительно нагревают тело изнутри. Да, в некоторых странах их едят в жару, но для неподготовленного организма это часто заканчивается слабостью и перегревом.

И ещё один неожиданный враг — продукты с высоким содержанием белка в больших количествах. Стейки, яйца, плотные белковые блюда. Белок требует много энергии для переваривания, а в жару это лишняя нагрузка. В результате организм перегревается быстрее, чем успевает охлаждаться.

Напитки, которые кажутся спасением, но делают только хуже

Что нельзя пить в жару: 5 опасных напитков в жаркую погоду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Теперь про напитки, которые кажутся спасением, но на деле делают хуже. Первое — сладкая газировка. Она не утоляет жажду, а усиливает её. Сахар и углекислота раздражают слизистую, вызывают вздутие и ускоряют потерю жидкости. Через полчаса пить хочется ещё сильнее, чем до этого.

Второе — алкоголь. Даже лёгкое пиво или вино. Алкоголь расширяет сосуды, нарушает терморегуляцию и усиливает обезвоживание. В жару это прямой путь к слабости, головокружению и даже тепловому удару. Кофе — ещё один спорный момент. Многие не могут без него, но в +30 он работает против вас. Кофеин ускоряет сердцебиение и усиливает потерю жидкости. В итоге — тахикардия, тревожность и ощущение внутреннего перегрева.

Холодные напитки со льдом тоже не такие безобидные. Резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов и даже проблемы с горлом. Плюс организм начинает тратить энергию, чтобы согреть жидкость внутри — и это снова лишняя нагрузка. И, наконец, энергетики. В жару они особенно опасны: кофеин, сахар и стимуляторы в одном флаконе перегружают сердце и нервную систему. Вместо бодрости — скачки давления и сильное истощение.

Жара — это не просто про дискомфорт. Это испытание для организма, которое многие недооценивают. И если погоду вы изменить не можете, то своё состояние — вполне. Иногда достаточно убрать из рациона несколько привычных продуктов, чтобы почувствовать разницу: меньше головной боли, больше сил, спокойнее сердце.

В такие дни важно не «наесться повкуснее», а помочь себе пережить нагрузку. Лёгкая еда, вода и внимательное отношение к телу — звучит просто, но именно это спасает, когда город превращается в раскалённую плиту.