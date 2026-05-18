Тюря, няня и кумач: 9 забытых блюд русской кухни, которые вы точно не отважитесь попробовать

Когда мы слышим словосочетание «русская кухня», на ум сразу приходят борщ, пельмени, блины или оливье. Но наши предки ели совсем не это… В исторических сборниках и личных мемуарах встречаются рецепты, которые для современного человека будут настоящим «гастрономическим экстримом». Life.ru нашёл 9 древнерусских блюд, которые все забыли, но, скорее всего, оно и к лучшему!

Отец рассольника — суп камья

Это рыбный пряный суп на огуречном или капустном рассоле. Самое интересное, что в него часто добавляли паюсную икру, лимон или сливы. Камья была известна с XVI–XVII веков и считалась популярной альтернативой щам и ухе. Её ели и в пост, и в мясоед. Кстати, сейчас мы знаем это блюдо как рассольник, сохранивший в себе только лучшие черты камьи!

Няня — бараний суп с гречкой и мозгами

Звучит устрашающе, но для XIX века это было ритуальное и очень сытное блюдо. Бараний желудок (сычуг) начиняли гречневой кашей, бараньими мозгами, мясом с головы и ног, луком и пряностями, а затем долго томили в печи. Блюдо известно с IX века, а в XIX веке его успел попробовать сам Чичиков — главный герой гоголевских «Мёртвых душ». Сегодня няню не готовит никто, но оно и понятно почему! Рискнули бы попробовать? Напишите в комментариях, а мы едем дальше.

Тканик

При Иване Грозном это было праздничное постное блюдо. Рыбному фаршу или цельному филе придавали форму зверей и птиц, после чего отваривали, запекали или жарили в виде зраз с начинкой из грибов. Подавали тканик холодной закуской или полноценным горячим блюдом. Сегодня такая «лепка» из рыбы встретится разве что в авторских ресторанах, так что рецепт ткнаника почти забыт. Но это точно лучше, чем суп с мозгами... Вам так не кажется?

Тавранчук (таранчук)

Тавранчук представляет собой густую похлёбку на квасе или пиве. Овощей туда не добавляли, только мясо: говядина или баранина. Хотя иногда использовали рыбу, тушённую с луком, чесноком и пряностями. Всё это заливали квасом или пивом и томили в печи. Тавранчук был универсальным блюдом — и на каждый день, и для праздничного стола. Сейчас такое сочетание (мясо + пиво как основа) кажется странным, но раньше это было в порядке вещей.

Ботвинья

Ботвинья — это летний суп из кислого кваса с отварной ботвой свёклы, шпинатом, щавелем и зелёным луком. Самое интересное, что в него добавляли кусочки отварной красной рыбы, чаще всего осетрины, и пищевой лёд. По торжественным случаям ботвинью подавали в трёх тарелках: отдельно квас, рыбу и лёд. Престижное освежающее блюдо, которое сегодня почти забыто. Однако этот рецепт очень напоминает окрошку, не находите?

Тюря

Тюря — это очередной холодный суп в нашей подборке. По методу приготовления тоже напомнает окрошку, но вот состав вас очень удивит! В миску крошили хлеб, добавляли лук (иногда редьку) и заливали водой или квасом. Традиционная постная крестьянская еда. Её настолько не уважали, что часто даже не считали полноценным блюдом.

Самат

Горячая каша-кисель из прожаренной ржаной, ячменной или пшеничной муки. Муку заваривали кипятком и заправляли салом или маслом. Простое, но очень сытное блюдо для бедняков. Самат был распространён по всей России, но сегодня его не найти. Вероятно, он исчез вместе с потребностью экономить на всём. Попробовали бы?

Кумач (или кумат)

Кумач готовили из заквашенного ржаного теста и муки, часто с ягодами калины. Сахара не добавляли, поскольку полагались на естественное сбраживание. Это было национальное лакомство и для обычных, и для постных дней. На вкус — кисло-сладкое, напоминающее что-то среднее между квасом и киселём. Сегодня про такой десерт не помнит почти никто, да и уже привычные сладости из магазина выглядят привлекательнее.

Овсяный кисель

Да, кисель когда-то не пили, а ели. Густое, плотное блюдо из заквашенного овса долго варили, и оно становилось настолько сытным и плотным, что его ели ложкой. Овсяный кисель был повседневной, постной и диетической пищей. Он исчез из меню, когда напиток превратился в сладкую ягодную жидкость с крахмалом. Конечно, первая версия киселя была плотнее, но всё-таки ягодный как-то привычнее, согласитесь?

Ну как вам рецепты? Осмелились бы пообедать на Руси? Хотя, знаете, лучше не зарекаться. Вдруг через пару столетий наши роллы и тыквенный суп будут так же пугать наших потомков.