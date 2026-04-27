Рецепту 100 лет! Как приготовить шоколадный пирог 1920-х годов, который спасёт от Великой депрессии

В эпоху контрастов между джазовым безумием и Великой депрессией людям нужны были простые радости! Но 1920-е стали поворотными не только для людей, но и для шоколада. Если раньше он был роскошью для аристократов, то в межвоенный период промышленность научилась изготавливать качественное какао-масло, делая его более доступным для обычных людей. Поэтому в ту эпоху люди начали экспериментировать и придумывать необычные рецепты. Один из таких как раз нашёл Life.ru. И, поверьте, если вы один раз попробуете этот техасский шоколадный пирог, забыть его точно не сможете. Итак, доставайте форму для выпечки! Что нам понадобится для приготовления?

Ингредиенты для шоколадного пирога из 1920-х

Время: 1 час подготовки + ночь в холодильнике.

Форма: диаметр 20–22 см

Для теста: Горький шоколад (70–75%) — 150 г.

Сливочное масло 82,5% — 150 г.

Сахарная пудра — 120 г.

Яйца (крупные, разделить на белки и желтки) — 6 шт.

Мелкий сахар (для белков) — 100 г.

Мука в/с — 120 г.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для прослойки и глазури: Абрикосовый джем без кусочков — 200 г.

Горький шоколад (для глазури) — 200 г.

Сливочное масло (для глазури) — 50 г.

Пошаговый рецепт 100-летнего шоколадного пирога

Шаг 1. Растопите на водяной бане 150 г шоколада и 150 г масла. Мешайте до гладкости. Снимите с огня. Вбейте по одному шесть желтков, добавьте сахарную пудру и ваниль. В отдельной миске просейте муку.

Шаг 2. В чистой сухой миске взбейте 6 белков с 100 г мелкого сахара до мягких пиков. Не до сухой меренги! Важно добиться результата, когда масса блестит и слегка стекает с венчика. Это ключевой момент для влажной текстуры.

Шаг 3. В шоколадно-желтковую смесь аккуратно вмешайте треть белков. Затем всыпьте муку, перемешайте лопаткой. И только после этого введите оставшиеся белки. Не перемешивайте долго. Чем меньше движений — тем нежнее бисквит.

Шаг 4. Выложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекайте при 170°C 45–55 минут. Проверьте зубочисткой: она должна выходить с влажными крошками, но не жидким тестом. Дайте остыть в форме 15 минут, затем переверните на решётку. Полностью остывший бисквит заверните в плёнку и оставьте на ночь при комнатной температуре. Не пренебрегайте этим шагом — текстура станет ровной и маслянистой.

Шаг 5. Разрежьте бисквит горизонтально на два коржа. Разогрейте абрикосовый джем до жидкого состояния, протрите через сито. Промажьте оба коржа снаружи и внутри. Соберите торт.

Шаг 6. Для глазури растопите 200 г шоколада и 50 г масла до 45°C, остудите до 35°C. Залейте торт сверху и разровняйте металлической лопаткой. Бока можно не полностью покрывать — в 1920-х часто оставалась полоска абрикосового джема. Уберите в холодильник на 2 часа. Но лучше готовый торт оставьте «остыть» в холодильнике минимум на 6 часов.

Вот такая красота у нас получилось! Это идеальный рецепт, который удивит гостей и близких.

Всё гениальное — просто. Но есть несколько нюансов, о которых вам следует знать. Life.ru собрал несколько советов, которые упростят приготовление шоколадного пирога: Используйте минимум муки . Бисквит держится на масле и желтках. Отсюда и появляется та самая влажная и чуть липкая текстура.

. Бисквит держится на масле и желтках. Отсюда и появляется та самая влажная и чуть липкая текстура. Никакого крема . Используйте только абрикосовый конфитюр. Кислинка абрикоса отлично дополняет плотную сладость шоколада.

. Используйте только абрикосовый конфитюр. Кислинка абрикоса отлично дополняет плотную сладость шоколада. Глазурь из тёмного шоколада без молока.

А если хотите полного погружения в эпоху 20-х, то налейте аперитив! В те времена это мог быть светлый вермут или даже Campari со льдом. Горьковатый аперитив и тёмный шоколад создают приятное сладко-горькое сочетание. Ну как вам рецепт? Обязательно поделитесь мнением в комментариях! Какой исторический десерт нам разобрать в следующий раз? Может быть, пирог «Линцер» из Австрии 1820-х или американский Devil's Food Cake времён сухого закона? Напишите в комментариях!