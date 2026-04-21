Как приготовить те самые конфеты из советского детства? Рецепт СССР десерта «Планета»

Есть вкус, который невозможно забыть, если ты рос в советское время. Когда в магазинах не всегда было то, чего хотелось, но дома всё равно появлялись сладости. Не фабричные, а сделанные своими руками. Мамы и бабушки умели превращать простые продукты в маленькое чудо. И именно к праздникам, когда хотелось порадовать детей чем-то особенным, на кухне появлялись те самые домашние конфеты — мягкие, ароматные, с насыщенным шоколадным вкусом. Сегодня мы возвращаем этот рецепт — простой, почти забытый, но до боли родной. Тот самый, по которому можно готовить вместе с детьми и передать дальше как часть своей семейной истории.

Ностальгические конфеты «Планета»: рецепт из детства в СССР

Эти конфеты хороши тем, что в них нет ничего лишнего — только доступные продукты и немного терпения. А результат получается таким, что остановиться сложно. Ингредиенты на 25 крупных конфет, но при желании можно скатать шарики поменьше, тогда конфет будет больше: молоко — 100 мл;

сахар — 2 ст. л. (40 г);

сливочное масло — 120 г;

шоколадные или ореховые вафли — 300 г;

какао — 30 г;

вафли для обсыпки — 50 г.

Как приготовить те самые конфеты из советского детства: пошаговый рецепт

На вкус как детство: советский рецепт конфет с граммовками. © Shutterstock / FOTODOM / Erhan Inga

Начинается всё с самой важной основы — тёплой молочно-масляной смеси. В небольшом сотейнике соединяете молоко, сахар и сливочное масло. Ставите на слабый огонь и медленно прогреваете, помешивая. Важно не доводить до кипения — задача не сварить, а аккуратно растворить сахар и масло, чтобы получилась гладкая тёплая масса.

Пока смесь остывает до комфортной температуры, берёте вафли. Именно они дают ту самую текстуру, которую многие помнят с детства. Их нужно измельчить в крошку — можно блендером, а можно просто руками, как делали раньше. В этом даже есть особое удовольствие — ломать, крошить, ощущать процесс.

К вафельной крошке добавляется какао, именно оно отвечает за тот самый шоколадный вкус, который чувствуется в каждой конфете. Всё тщательно перемешивается, чтобы масса стала равномерной по цвету.

Дальше в сухую смесь постепенно вливается тёплая молочно-масляная основа. Массу нужно хорошо вымешать, чтобы она стала плотной, слегка липкой и полностью однородной. Именно от этого этапа зависит, насколько мягкими и вкусными получатся конфеты.

Пошаговый рецепт из СССР, как дома приготовить конфеты с вафельной крошкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yurchenko Iryna

Когда основа готова, из массы лепят небольшие шарики или овальные конфеты. Кто-то делает крупнее, кто-то мельче — здесь всё зависит от настроения и традиций семьи. Затем каждую конфету обваливают в крошке из вафель. Это не просто украшение — такая обсыпка добавляет текстуру и делает вкус ещё глубже.

Остаётся последний шаг — убрать конфеты в холодильник. Им нужно дать время схватиться, примерно 1–2 часа. За это время они становятся плотнее, держат форму и приобретают тот самый вкус, который невозможно перепутать ни с чем.

Эти конфеты — не просто десерт. Это история про заботу, про тёплые кухни, где всегда пахло чем-то вкусным, даже когда в холодильнике было не густо. Попробуйте приготовить их сейчас, и, возможно, ваши дети тоже запомнят этот вкус на всю жизнь.