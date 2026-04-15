Секрет вдохновения Фёдора Достоевского: Как приготовить чай по рецепту великого писателя

Все мы привыкли думать, что классики пили исключительно богемные напитки вроде кофе по-венски или горячего шоколада. А вот и нет. Великий писатель Фёдор Михайлович Достоевский был самым настоящим фанатом чая! Именно этот напиток сопровождал его бессонными ночами, после которых рождались самые знаменитые работы писателя. Life.ru изучил мемуары супруги писателя Анны Григорьевны и нашёл любимый рецепт чая Достоевского. Записывайте!

Чай всему голова!

В семье Достоевских чай пили ежедневно. Это был не просто ритуал, а основа удачного дня. Анна Григорьевна вспоминала, что заваривали только чёрный, крепкий, как характер самого Фёдора Михайловича. Разливали исключительно по стаканам в подстаканниках — по моде Петербурга XIX века. Так как же приготовить чай, который когда-то пил великий писатель?

Рецепт чая от семьи Достоевских

Итак, как мы уже знаем, чаще всего заваривали чёрный чай. Но как именно? Сперва ополаскиваем чайник горячей водой и засыпаем три ложки заварки без горки. Затем необходимо заполнить чайник горячей водой примерно на треть. Накрываем салфеткой, даём настояться ровно три минуты. Спустя время доливаем кипяток до краёв и снова даём настояться.

Смотрите на цвет напитка. Если бледноват — добавляйте заварки. А в конце обязательно добавьте два кусочка сахара. Фёдор Михайлович любил пить чай именно так!

Ночные чаепития писателя

Самое интересное начиналось после заката. Анна Григорьевна рассказывала, что ночью муж мог выпить несколько стаканов подряд. Особенно когда в голове роились Раскольников, бесы и Карамазовы. Представьте картину: глубокая ночь, Петербург, на столе лежат горы рукописей, пепел от папирос и ряд из пустых стаканов. Достоевский ходит по комнате маятником, курит, делает глоток любимого напитка, проходит ещё круг — и снова за стол. Чай на рабочем столе стоял всегда. Но не думайте, что пил он его просто так!

Любимая закуска Достоевского

С чем любил пить чай великий писатель? Если вы думали, что классик пил чай вприкуску с сухарём, то вы ошибаетесь. Дочь писателя в своих мемуарах «сдала» некоторые секреты отца. Оказывается, Достоевский был настоящим сладкоежкой! Он обожал винные ягоды, финики, изюм и особенно фруктовую пастилу. Представляете? Идёт ночью с чаем по комнате, бормочет про «тварь дрожащую», а сам хрустит орешком или жуёт пастилу. Гениальность требует углеводов, ничего не попишешь.

Ну как вам рецепт? Попробуете повторить сегодня вечером? Просто заварите чай по этому рецепту, налейте в стакан, возьмите пару фиников и походите по комнате. Возможно, вас тоже посетит идея написать роман.