Без хлопот, как у бабушки: 4 рецепта вкуснейших блюд в горшочках на все случаи жизни

Достаточно один раз попробовать мясо из горшочка, которое буквально тает на языке, или рассыпчатую кашу, пропитанную грибным духом, чтобы навсегда полюбить этот способ готовки. Life.ru собрал лучшие рецепты для самого полезного и сытного обеда или ужина.

Что приготовить в горшочке

Если говорить о настоящем кулинарном шедевре, который рождается именно в керамическом горшочке, то лучшего варианта, чем классическое домашнее жаркое из мяса с овощами, пожалуй, не найти. Секрет горшочка заключается в его толстых стенках и способности поддерживать мягкое, равномерное томление при невысокой температуре. Благодаря этому даже самые жёсткие куски говядины или свинины превращаются в нежнейшее мясо, тающее на языке. Жаркое не требует постоянного присмотра, прощает небольшие ошибки в пропорциях и всегда получается сочным. Главное правило — не наливайте слишком много жидкости, так как овощи и мясо сами дадут сок, и не открывайте дверцу духовки без лишней нужды.

Однако жаркое — лишь вершина айсберга. В горшочке великолепно получаются и другие блюда. Например, рассыпчатые каши с тыквой или грибами, которые преют так же, как в русской печи. Или классический жюльен из курицы и шампиньонов под сливочно-сырной шапочкой. Глубокий, насыщенный суп, такой как солянка или борщ, сваренный в горшочке, приобретает особую, бархатистую текстуру.

Солянка в горшочках

Ингредиенты

Для насыщенной, ароматной солянки нам потребуются:

свиная грудинка копчёная — 100 г;

свиная щека копчёная — 100 г;

колбаса копчёная — 60 г;

огурцы солёные — 100 г;

картофель — 180 г;

лук репчатый — 80 г;

морковь — 140 г;

томатная паста — 80 г;

перец чёрный горошком — 6 г;

лавровый лист — 2 штуки;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

маслины без косточек — 50 г;

зелень свежая — 15 г;

вода — 450 мл.

Шаг 1. Разогреваем духовку

Первым делом включаем духовку и выставляем температуру 180 градусов, чтобы она хорошо прогрелась к тому моменту, как мы заполним горшочки.

Шаг 2. Подготавливаем овощи

Овощи очищаем. Картофель нарезаем аккуратными кубиками, морковь — небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками. Все подготовленные овощи соединяем в глубокой миске, солим и перчим по вкусу, после чего тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Заполняем горшочки

Нарезанные овощи распределяем по жаростойким горшочкам для запекания — нашего количества как раз хватит на четыре штуки для семейного ужина.

Шаг 4. Добавляем копчёности

Копчёности, а именно колбасу, грудинку и свиную щеку, режем такими же кубиками, как и овощи. Перемешиваем их между собой и выкладываем поверх овощной подушки, чтобы каждый кусочек пропитался ароматами во время томления.

Шаг 5. Отправляем в горшочки солёный огурец и маслины

Солёный огурец нарезаем мелкими кубиками и добавляем к овощам с копчёностями, а затем в каждый горшочек кладём по четыре или пять маслин целиком.

Шаг 6. Добавляем пряности и томатную пасту

В каждый горшочек отправляем по маленькому лавровому листику или половинке обычного листа, добавляем несколько горошин чёрного перца и двадцать граммов томатной пасты. Сверху слегка досаливаем и перчим по своему вкусу.

Шаг 7. Заливаем и томим

Вливаем в горшочки горячую воду или, если есть, мясной бульон — жидкость должна почти покрывать содержимое, но не до самых краёв. Накрываем каждый горшочек крышечкой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку ровно на один час. За это время солянка как следует протомится и все ингредиенты обменяются соками.

Шаг 8. Подаём к столу

Достаём горшочки из духовки и сразу же посыпаем каждую порцию свежей рубленой зеленью — укропом или петрушкой.

Жаркое с курицей и картошкой в горшочках

Ингредиенты

Для сочной курочки в горшочках (4 порции) нам потребуются:

куриные бедра — 4 штуки;

картофель — 800 г;

лук репчатый — 2 штуки;

морковь — 2 штуки;

сметана 20% (средней жирности) — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

вода — 150 мл;

укроп сушёный — 1 чайная ложка;

масло растительное рафинированное;

соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

Шаг 1. Готовим мясо и овощи

Куриные бёдра обязательно обсушиваем бумажным полотенцем, чтобы они лучше подрумянились. Затем натираем их со всех сторон солью и свежемолотым чёрным перцем. Картофель очищаем и нарезаем крупными кубиками — так он не разварится при долгом томлении. Лук шинкуем крупными полукольцами, а морковь режем толстыми кружочками или полукружьями. Чеснок мелко рубим ножом и пока откладываем в сторону.

Шаг 2. Обжариваем куриные бедра

Хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на неё куриные бёдра кожицей вниз и обжариваем на сильном огне четыре-пять минут, добиваясь золотистой и хрустящей корочки. После этого переворачиваем курицу и держим на огне ещё 2–3 минуты. Затем снимаем бёдра со сковороды на отдельную тарелку, а ароматный жир и соки оставляем в сковороде.

Шаг 3. Пассеруем лук с морковью

В том же жире, который остался после курицы, быстро обжариваем лук и морковь до легкого румянца — это займёт около 3–4 минут. Снимаем сковороду с огня. Обратите внимание: жир и соки со дна сковороды не сливаем, они пригодятся для заливки горшочков.

Шаг 4. Собираем горшочки

На дно каждого керамического горшочка выкладываем часть обжаренных лука и моркови. Сверху распределяем нарезанный картофель, слегка солим и перчим его по вкусу. Затем равномерно разливаем по горшочкам сохранённый жир и соки со сковороды — это даст будущему жаркому насыщенный мясной вкус. Наконец, на картошку кладём по одному куриному бедру, обязательно кожей вверх, чтобы она зарумянилась.

Шаг 5. Готовим сметанную заливку

В отдельной миске смешиваем сметану, половину измельчённого чеснока, любые сушёные травы по вкусу и 100–150 миллилитров тёплой воды или куриного бульона. Хорошо взбиваем всё вилкой до однородной консистенции. Этой смесью равномерно заливаем содержимое горшочков, следя, чтобы жидкость покрыла картофель, но не доходила до самых краёв.

Шаг 6. Томим в духовке

Накрываем горшочки крышками и ставим их в холодную духовку. Включаем нагрев и разогреваем духовку вместе с горшочками в течение 20–25 минут до температуры 180 градусов. Затем уменьшаем жар до 160 градусов и готовим жаркое 50–60 минут. За 10 минут до окончания открываем крышки и посыпаем блюдо оставшимся рубленым чесноком — крышками горшочки уже можно не накрывать, чтобы курочка подрумянилась сверху.

Шаг 7. Даём настояться и подаём

Осторожно достаём горшочки из духовки, снова накрываем их крышками и оставляем жаркое с курицей и картошкой настаиваться ещё 10–15 минут прямо на столе. Подаём блюдо в тех же горшочках, щедро посыпав каждую порцию свежей рубленой зеленью: петрушкой, укропом или кинзой.

Говядина с овощами в горшочках

Ингредиенты

Для аппетитного жаркого из говядины нам потребуются:

голяшка говяжья на кости — 2 штуки (700 г);

картофель — 400 г;

лук репчатый — 150 г;

помидор — 150 г;

морковь — 50 г;

чеснок — 2 зубчика (8 г);

лавровый лист — 2 штуки;

тимьян сушёный — 1 чайная ложка;

масло растительное — 2–3 столовые ложки;

соль, перец чёрный молотый — по вкусу;

петрушка свежая для подачи — 1–2 веточки.

Шаг 1. Подготавливаем мясо

Срезаем говядину с костей и нарезаем её поперёк волокон небольшими кусочками размером ровно на один укус. Сами косточки пока не выбрасываем — они пригодятся для наваристого бульона.

Шаг 2. Нарезаем овощи

Очищаем репчатый лук и картофель, нарезаем их мелкими аккуратными кубиками. Морковь режем четвертинками толщиной три-четыре миллиметра. Помидор нарезаем кружочками, а затем каждую дольку делим на четыре-шесть частей. Зубчики чеснока очищаем и нарезаем тонкими пластинками.

Шаг 3. Укладываем кости и часть овощей на дно горшочков

На дно каждого керамического горшочка помещаем по одному кусочку говяжьей кости, с которой мы срезали мясо. Именно эти кости дадут бульону ту самую насыщенность и навар. Сверху укладываем половину всего нарезанного картофеля, половину моркови и половину чесночных пластинок. Добавляем в каждый горшочек по одному маленькому лавровому листу, а также немного соли и молотого чёрного перца по вкусу.

Шаг 4. Обжариваем говядину

На сильном огне разогреваем на сковороде две столовые ложки растительного масла. Выкладываем кусочки говядины в один слой и обжариваем их со всех сторон примерно 3–4 минуты. Наша цель — добиться лёгкой поджаристой корочки на поверхности мяса. Слегка присаливаем обжаренную говядину и временно перекладываем её на тарелку.

Шаг 5. Пассеруем лук

В ту же сковороду, где жарилось мясо, добавляем одну столовую ложку растительного масла и высыпаем репчатый лук. Постоянно помешивая, обжариваем лук 5–7 минут до мягкости и красивого золотистого цвета.

Шаг 6. Разогреваем духовку и продолжаем сборку горшочков

Включаем духовку и разогреваем её до 230 градусов. Тем временем добавляем в каждый горшочек половину обжаренной говядины и половину пассерованного лука.

Шаг 7. Добавляем помидоры и тимьян

Укладываем в каждый горшочек по два-три ломтика помидоров. Добавляем по половине чайной ложки сушёного тимьяна и ещё немного соли по своему вкусу.

Шаг 8. Заливаем кипятком и герметично упаковываем

Кипятим воду и вливаем её в каждый горшочек ровно до тех пор, пока жидкость не достигнет нижнего края горлышка. Накрываем горшочки крышками, а сверху плотно оборачиваем каждый фольгой, чтобы пар не выходил.

Шаг 9. Запекаем в духовке

Помещаем подготовленные горшочки в разогретую духовку и запекаем их в течение 90–120 минут. Ориентируемся на мягкость картофеля: как только он легко протыкается ножом — блюдо готово.

Перловая каша с грибами в горшочке

Ингредиенты

Для ароматной каши в горшочке нам понадобятся:

перловая крупа — 1,5 стакана;

шампиньоны — 400 г;

лук репчатый — 2–3 штуки;

масло растительное — 30 г;

соль — 0,5 столовой ложки (по вкусу);

петрушка свежая — по вкусу.

Шаг 1. Готовим крупу и овощи

Перловую крупу тщательно промываем под проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Лук очищаем от шелухи и нарезаем мелкими кубиками. Шампиньоны промываем и нарезаем аккуратными ломтиками.

Шаг 2. Обжариваем грибы

Разогреваем сковороду на сильном огне, наливаем немного растительного масла. Выкладываем нарезанные грибы и обжариваем их, постоянно помешивая, в течение 2–3 минут. Грибы должны дать сок и слегка подрумяниться. После этого перекладываем шампиньоны в отдельную посуду.

Шаг 3. Пассеруем лук с перловкой

В ту же сковороду, где жарились грибы, добавляем ещё немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук. Обжариваем его, помешивая, одну-две минуты — до прозрачности. Затем добавляем промытую перловую крупу и продолжаем обжаривать всё вместе, не переставая мешать, пока крупа не приобретёт красивый золотистый цвет.

Шаг 4. Соединяем все ингредиенты

Возвращаем в сковороду обжаренные грибы, солим по вкусу и тщательно перемешиваем содержимое. Теперь ароматная смесь из перловки, лука и шампиньонов полностью готова к закладке в горшочки.

Шаг 5. Заполняем горшочки

Равномерно распределяем перловку с грибами по керамическим горшочкам. Заливаем содержимое крутым кипятком или горячим бульоном — жидкость должна покрывать крупу примерно на 2–2,5 сантиметра.

Шаг 6. Запекаем в духовке

Ставим горшочки в холодную духовку, не включая предварительный разогрев. Включаем нагрев и запекаем кашу сначала 20 минут при температуре 230–240 градусов. Затем уменьшаем жар до 160–170 градусов и томим перловку с грибами ещё 60–70 минут.

Шаг 7. Подаём к столу

Перловая каша с грибами готова. При желании дополняем блюдо свежей рубленой петрушкой. Подаём как сытный гарнир к мясу или как самостоятельное постное блюдо.

Топ-5 советов от опытных хозяек

Всегда замачивайте горшочки перед запеканием

Керамика и глина боятся резкого перепада температур. Чтобы горшочек не треснул в духовке, обязательно залейте его холодной водой вместе с крышкой на 15–20 минут. Влажные стенки будут отдавать пар постепенно, создавая эффект русской печи, а блюдо получится особенно сочным.

Загружайте продукты правильными слоями

В горшочке важно соблюдать очерёдность. На дно всегда кладите мясо или птицу — им нужно больше времени для томления. Сверху размещайте овощи, которые дают сок: лук, помидоры, кабачки. Картофель и крупы располагайте в середине, а грибы или сыр — ближе к верху. Так все ингредиенты дойдут до готовности одновременно.

Не доливайте жидкость до краёв

Жидкости нужно ровно столько, чтобы она покрывала продукты на две трети. Во время томления овощи и мясо выделят собственный сок, а пар будет конденсироваться на крышке и стекать обратно. Если налить бульон или воду до самого горлышка, содержимое начнёт выкипать и убегать. Оптимальный уровень — на два пальца ниже края.

Томите при низкой температуре, не открывая крышку

Главное преимущество горшочка — мягкое, равномерное нагревание. Выставляйте духовку не выше 160–180 градусов. Ни в коем случае не подглядывайте и не перемешивайте блюдо в процессе. Каждое открывание выпускает пар, и режим томления нарушается. Если хотите подрумянить сырную корочку, откройте крышки за 10 минут до готовности.

Дайте блюду настояться после выключения духовки

Готовое жаркое или каша в горшочке продолжают «доходить» благодаря остаточному теплу. Достаньте горшочки из духовки, но не снимайте крышки как минимум на 10–15 минут. За это время вкусы окончательно смешаются, а мясо станет ещё нежнее. Подавайте прямо в горшочке, поставив его на деревянную подставку или тарелку — так вы не повредите столешницу и сохраните блюдо горячим до последней ложки.