«Требуем продолжения банкета»: Топ-5 блюд из фильмов СССР, которые точно поразят ваших гостей!

Наверняка хоть раз, смотря любимые советские фильмы, у вас текли слюнки от вида аппетитных блюд на экране. Признавайтесь, хотели бы узнать хоть один рецептик? Life.ru спешит на помощь! Мы собрали из культовых кинокартин лучшие рецепты, которые с лёгкостью можно повторить дома. Такими закусками можно и самому насладиться, и гостей удивить. Ну что, доставайте фартуки, приступаем к приготовлению ужина по мотивам легендарных фильмов!

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»: заливная рыба (совсем не гадость)

Рецепт заливной рыбы, как в «Иронии судьбы». Фото © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, © РИА Новости / Виталий Карпов

Начнём с закусок. Ипполиту не понравилась заливная рыба, а мы с вами приготовим её так, что все гости пальчики оближут! Исправим ошибки Наденьки и сделаем шедевр. Итак, записывайте.

Ингредиенты

800 г филе форели;

1 морковь;

1700 + 250 мл воды;

соль;

перец чёрный горошком;

перец душистый горошком;

30 г желатина;

петрушка.

Способ приготовления

Подготовка рыбы. Филе форели тщательно промойте под холодной водой, обсушите бумажными полотенцами и удалите все кости. Если на нём осталась кожа, аккуратно срежьте. Затем нарежьте рыбу крупными кусками. Варка бульона. Морковь разрежьте пополам. Поместите куски рыбы и морковь в кастрюлю, залейте 1700 мл воды. Поставьте на сильный огонь, дождитесь кипения, после чего снимите образовавшуюся пену. Добавьте соль и перец по вкусу. Уменьшите нагрев до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите содержимое ровно 15 минут. Подготовка желатина. Пока варится бульон, залейте желатин 250 мл холодной воды, тщательно перемешайте и оставьте набухать на 30 минут. Извлечение ингредиентов и соединение с желатином. Готовый бульон снимите с огня. Достаньте из него рыбу и морковь. Морковь нарежьте небольшими кружочками или кубиками — как вам удобнее. Бульон сначала остудите до тёплого состояния, затем смешайте с набухшим желатином, добиваясь полного растворения. Формирование и застывание. В тарелки или формочки, в которых будет подаваться заливное, распределите куски рыбы и нарезанную морковь. Залейте их бульоном с желатином, сверху посыпьте рубленой петрушкой. Уберите блюдо в холодильник минимум на ночь — за это время заливное полностью застынет.

«Иван Васильевич меняет профессию»: заморская икра баклажанная

Рецепт баклажанной икры с морковью и перцем из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / ArtCookStudio

В комедии Гайдая на царском банкете уж очень хвалились этим деликатесом — икра из баклажанов. Сейчас её может позволить каждый желающий. Так почему бы и нам не пожелать? Вам понадобится...

Ингредиенты

баклажаны — 500 г;

морковь — 100 г;

лук — 100 г;

перец болгарский — 100 г;

помидоры — 200 г;

соль;

масло растительное — 150–200 мл.

Процесс приготовления

Нарезка овощей. Баклажаны стоит нарезать кружочками толщиной 1–1,5 см. Лук почистить и нарезать кубиками, а очищенную морковь натереть на крупной тёрке. Перец мы тоже нарезаем кубиками, но прежде надо очистить его от семян. Обжарка. Баклажаны обжарить с двух сторон на подсолнечном масле. Жарить стоит 2–3 минуты на среднем огне. Затем перевернуть, долить ещё немного масла и столько же обжаривать с другой стороны. Отдельно обжариваем на среднем огне тёртую морковь, помешивая, в течение 5 минут. После моркови закидываем на сковородку лук и перец, поступаем так же, как с морковью. Все обжаренные овощи перемещаем в кастрюлю. Помидоры стоит перемолоть или выжать сок. Заправляем наши овощи получившимися томатами и тушим 30 минут. Готово! Можно подавать!

«Вокзал для двоих»: котлеты по-киевски

Как приготовить котлеты по-киевски из курицы из фильма «Вокзал для двоих»? Фото © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / iuliia_n

Пора подавать горячее! Именно котлеты по-киевски заказывала Вера в ресторане с Платоном. Там происходит забавный диалог, где девушка просит передать поварам, чтобы они пожарили их на хорошем масле, чему пианист сильно удивляется. Мы всё-таки пожарим котлеты на хорошем масле и превзойдём провинциальный ресторан. Итак, что нам потребуется?

Ингредиенты

150 г сливочного масла;

20 г укропа;

2–3 зубчика чеснока;

650 г куриного филе (3 грудки);

соль;

перец;

2 яйца;

100 г пшеничной муки;

200 г панировочных сухарей;

500 мл растительного масла.

Приготовление

Сливочное масло размягчите до комнатной температуры, смешайте с мелко рубленым укропом и чесноком. Сформируйте из этой смеси с помощью пищевой плёнки плотный брусок длиной 15 см и заморозьте его на 20 минут. Куриные грудки разделите на две части: малую и крупную. У крупной части сделайте поперечный надрез, чтобы она раскрылась, как книжка. Каждое раскрытое филе раскатайте скалкой через плёнку в тонкий пласт, а малые кусочки аккуратно отбейте. Всё мясо посолите и поперчите. Отдельно взбейте яйца с солью. Подготовьте муку и панировочные сухари на плоских тарелках. Застывшее масло разрежьте на три части по 5 см. На каждый большой пласт филе выложите кусочек масла с краю, накройте его отбитым малым филе и сверните плотным рулетом швом вниз. Полученные заготовки обваляйте последовательно: мука, потом яйцо, потом сухари. Затем повторите яйцо и сухари ещё раз. Обжарьте рулеты в большом количестве разогретого растительного масла на сковороде с высокими бортами — по 5 минут с каждой стороны. Готовые котлеты переложите на бумажные полотенца для удаления лишнего жира. Подавайте с картофелем.

«Москва слезам не верит»: запечённый гусь

Рецепт запечённого гуся, фаршированного апельсинами, из фильма «Москва слезам не верит». Фото © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk, © Freepik

Гвоздь программы — гусь! В то время как Катя и Людмила проживали в квартире профессора Тихомирова, они затеяли званый ужин для потенциальных женихов. Главным блюдом стал запечённый гусь! Их план состоял в том, чтобы удивить гостей комплексно: недостаточно было ввести мужчин в заблуждение поддельными титулами и нарядами — следовало также блеснуть выдающимися кулинарными навыками. Давайте же удивим ваших гостей этим гусём.

Ингредиенты

гусь весом 3 кг;

4 апельсина;

2 столовые ложки мёда;

3 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки паприки;

½ чайной ложки сухого чеснока;

сухофрукты;

листья салата.

Процесс приготовления

Для маринада: возьмите один апельсин и выжмите из него сок. Соедините его с жидким мёдом, растительным маслом, солью, паприкой и измельчённым чесноком — это будет ароматная смесь для пропитки. Маринование: подготовленную тушку гуся обильно натрите полученной смесью со всех сторон, после чего поместите в холодильник на всю ночь. За это время мясо пропитается специями. Фаршировка: оставшиеся апельсины порежьте крупными дольками и плотно начините ими гуся. Чтобы крылья и ножки не подгорели, оберните их фольгой. Запекание: Уложите птицу на решётку спинкой вниз, а под решётку поставьте противень, наполненный водой. В духовке, разогретой до 200°С, запекайте гуся в течение одного часа. Спустя час уменьшите нагрев до 180 °С, осторожно переверните тушку и продолжайте готовить ещё полтора-два часа. Подача: для эффектной подачи выложите гуся на блюдо, окружив его сухофруктами и свежими листьями салата, — это добавит блюду яркости и праздничного вида.

«Самая обаятельная и привлекательная»: пирог «Ноктюрн»

Как приготовить пирог с яблоками «Ноктюрн» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», как у Нади Клюевой: пошаговый рецепт. Фото © Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Lecker Studio

Ну что? Настало время десерта? Зрителям надолго запомнился тот самый пирог «Ноктюрн», которым Надя Клюева угощала своих коллег. Отличный вариант, чтобы подытожить наше застолье. Итак, записываем, что понадобится.

Ингредиенты

сметана — 200 г;

чайная заварка — 30 мл;

2 яйца;

сахар — 100 г;

2 щепотки соли;

2 столовые ложки растительного масла;

пшеничная мука — 400 г;

1 чайная ложка соды;

2 яблока.

Как готовить?

Сначала займитесь жидкой основой. В глубокой ёмкости соедините сметану, заварку, яйца, сахар, щепотку соли и растительное масло. Всё тщательно взбейте венчиком до однородности. Затем приступайте к добавлению муки. Всыпьте половину отмеренной муки и хорошо перемешайте. После этого добавьте оставшуюся половину вместе с содой и вымесите тесто. По консистенции оно должно получиться густым. Дайте готовому тесту «отдохнуть» в течение 20 минут. Пока оно настаивается, подготовьте яблоки: удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Финальные штрихи. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, выложите в неё тесто, а сверху равномерно распределите яблоки. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекайте примерно 40 минут — готовность проверяйте деревянной зубочисткой: она должна выходить из теста сухой.

Ну что, как вам рецепты? Обязательно попробуйте повторить блюдо из вашего любимого фильма, будь то заморская баклажанная икра или всего лишь какой-то запечённый гусь. Гости будут в восторге, мы гарантируем! А пока будете стряпать на кухне, непременно включайте излюбленные комедии. К слову, недавно Life.ru опубликовал рецепт закуски, по которой сходил с ума сам Иван Грозный, и не тот, которого сыграл Юрий Яковлев! Напишите в комментариях, блюда из каких фильмов стоит разобрать следующими?