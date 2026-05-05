Хрустим, не толстеем, экономим: Топ-7 божественных салатов из крапивы, черемши и щавеля Оглавление Почему весной хочется салатов и какие продукты в моде в 2026 Топ-7 весенних салатов Коулслоу — хрустящая классика без майонеза Салат из молодой крапивы с яйцом Салат с черемшой, яйцом и огурцом Тёплый салат с молодой картошкой и сельдью Салат с курицей и авокадо (лёгкий БЖУ) Салат из щавеля с яйцом и огурцом Салат из ревеня и моркови Бонус. Салат с клубникой и креветками — тренд сезона 2026 Лёгкие заправки вместо майонеза Йогуртовая Горчично-медовая Лимонно-травяная Часто задаваемые вопросы Можно ли заменить майонез на что-то лёгкое? Нужно ли ошпаривать крапиву? Что такое черемша и с чем её едят? Как подготовить ревень? А что приготовить из первой зелени ещё? Заключение

4 мая, 22:15

Встречаем апрель и май с хрустящей капустой, жгучей крапивой, ароматной черемшой и первой клубникой. Семь витаминных салатов без майонеза — постных и не очень. Попробуете?

Почему весной хочется салатов и какие продукты в моде в 2026

Вы замечали? С первыми солнечными лучами организм сам просит чего-то лёгкого, зелёного и сочного. Это не магия, а чистая биология: после зимы нам нужны витамины, а тяжёлая еда просто не лезет. В 2026 году тренд на осознанность только усилился: теперь мы не просто «едим салат», а собираем на тарелке настоящую весеннюю симфонию.

Что в фаворитах? Молодая капуста (белая и красная), редис, ревень, щавель, черемша, молодая крапива, первая зелень, шпинат, авокадо и даже клубника. Главное правило сезона — минимальная термообработка. Бланшируем только самое жгучее, остальное — сырым и хрустящим. А вместо майонеза берём йогурт, лимонный сок, бальзамик или ароматное оливковое масло.

Готовы устроить весну на своей тарелке? Поехали!

Топ-7 весенних салатов

Коулслоу — хрустящая классика без майонеза

Этот салат знают во всём мире, но мы приготовим его на новый лад — без майонеза, зато с нежной сметанно-горчичной заправкой. Идеальный перекус, когда хочется похрустеть и не наедаться до отвала.

20 минут + 30 минут для пропитки

4–6 порций.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 400 г

Капуста краснокочанная — 400 г

Морковь — 3 штуки

Сметана — 6 столовых ложек

Йогурт натуральный — 4 столовые ложки (вместо майонеза)

Горчица — 3 чайные ложки

Соль, перец, сахар — по ½ чайной ложки.

Витаминный салат из белой и красной капусты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Hramova

Морковь натираем на средней тёрке, а оба вида капусты шинкуем как можно тоньше — используем специальный нож или просто стараемся. Смешиваем овощи в большой миске и слегка мнём руками, чтобы они дали сок. В отдельной чашке готовим заправку: соединяем сметану, йогурт, горчицу, сахар, соль и перец — тщательно взбиваем вилкой. Соединяем заправку с овощами и хорошо перемешиваем. Отправляем салат в холодильник на 30 минут — пусть пропитается. Подаём к столу. Кстати, такой коулслоу отлично живёт в банке в холодильнике почти сутки.

Салат из молодой крапивы с яйцом

«Разве можно есть крапиву?» — спросите вы. Ещё как! Главное — знать секрет. Салаты из крапивы весной 2026-го на пике популярности: жгучая красавица превращается в нежнейшую зелень, которая по витамину С обгоняет лимоны.

15 минут

2 порции.

Ингредиенты:

Крапива молодая — 1 пучок (100 г)

Яйца варёные — 3 штуки

Сметана — 3 столовые ложки

Чеснок — 1 зубчик

Любая зелень — по вкусу

Соль.

Надеваем перчатки — крапива жжётся! Промываем пучок под проточной водой. Заливаем крапиву кипятком ровно на 1–2 минуты. Не дольше, иначе листья потеряют цвет и пользу. Сливаем кипяток, слегка отжимаем зелень и обсушиваем бумажным полотенцем. Яйца чистим и нарезаем кубиками — не слишком мелко. Крапиву измельчаем ножом, добавляем к яйцам. Крошим любую свежую зелень (петрушку, укроп, зелёный лук) и мелко рубим чеснок. Всё соединяем, заправляем сметаной, солим и перемешиваем. Подаём сразу — пока салат не пустил сок. Уверены, вы удивите гостей этим «диким» рецептом!

Весенний салат из крапивы с яйцом. Фото © Freepik

Салат с черемшой, яйцом и огурцом

Черемша — это вам не просто лук, а настоящий весенний антибиотик. Её чесночно-луковый аромат сводит с ума. Этот салат с черемшой и яйцом — самый быстрый способ сказать «Здравствуй, весна».

10 минут

2–3 порции.

Ингредиенты:

Черемша — 1 пучок

Огурцы — 2 штуки

Зелёный лук, укроп — по ½ пучка

Яйца варёные — 2–3 штуки

Сметана — 2–3 столовые ложки

Соль, перец.

Салат из черемши — как приготовить. Фото © Gemini Nano Banana

Черемшу, зелёный лук и укроп тщательно моем, сушим и мелко рубим. Огурцы нарезаем тонкими ломтиками или полукольцами. Варёные яйца чистим и режем кубиками. В миске соединяем всю зелень, огурцы и яйца. Заправляем сметаной, солим, перчим и аккуратно перемешиваем. Пробуем на вкус — хотите остроты? Добавьте ещё черемши. Готово!

Тёплый салат с молодой картошкой и сельдью

Хотите чего-то более сытного, но всё ещё весеннего? Этот тёплый салат — мостик между старыми добрыми «шубами» и свежими трендами. Молодая картошечка + слабосолёная сельдь = гармония.

30 минут

4 порции.

Ингредиенты:

Молодой картофель — 500 г

Филе слабосолёной сельди — 200 г

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Уксус (яблочный) — 1 столовая ложка

Красный лук — 1 штука

Укроп.

Салат со слабосолёной сельдью. Фото © Freepik

Картофель отвариваем в мундире до готовности, остужаем до тёплого состояния и очищаем. Нарезаем крупными кусочками. Филе сельди нарезаем небольшими кусочками или полосками. Лук шинкуем полукольцами. Если любите помягче — замаринуйте его в уксусе на пять минут. Делаем заправку: смешиваем оливковое масло с уксусом, добавляем щепотку перца. Соединяем тёплый картофель, сельдь и лук. Поливаем заправкой, аккуратно перемешиваем. Посыпаем рубленым укропом. Подаём сразу, пока картофель не остыл.

Салат с курицей и авокадо (лёгкий БЖУ)

Для тех, кто следит за балансом белков, жиров и углеводов, — лёгкий салат с куриной грудкой и авокадо. Он и сытный, и нетяжёлый. А ещё это отличная идея для обеда в офисе.

30 минут

2 порции.

Ингредиенты:

Авокадо — 1 штука

Куриная грудка — 150 г

Помидоры черри — 10 штук

Салатная смесь — 100 г

Болгарский перец — 1 штука

Оливковое масло — 4 столовые ложки

Лимонный сок — 2 столовые ложки

Соль, перец.

Овощной салат с курицей и авокадо. Фото © Freepik

Филе промываем, обсушиваем, солим и перчим. Обжариваем на сковороде с 1 ст.л. оливкового масла на медленном огне до золотистой корочки (примерно 20 минут). Нарезаем небольшими пластинками. Авокадо очищаем от кожуры и косточки, режем дольками и сразу сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не потемнело. Черри разрезаем пополам, болгарский перец режем соломкой. Зелёный лук мелко рубим. Салатную смесь промываем, обсушиваем, крупные листья рвём руками. Для заправки смешиваем оливковое масло и оставшийся лимонный сок, солим и перчим. На сервировочную тарелку выкладываем листья салата. Сверху — авокадо, черри, перец и курицу. Поливаем заправкой и посыпаем зелёным луком.

Салат из щавеля с яйцом и огурцом

Кисленький щавель — это же настоящий витаминный заряд. В этом рецепте он дружит со свежим огурцом и сметаной. Получается удивительно освежающе.

15 минут

2 порции.

Ингредиенты:

Щавель — 100 г

Огурцы — 2 штуки

Яйца варёные — 2 штуки

Зелёный лук, укроп — по 2 веточки

Сметана — 2 столовые ложки

Соль, перец.

Весенний салат с щавелём — рецепт 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kostrez

Яйца варим вкрутую (9–10 минут после закипания), остужаем и чистим. Моем щавель, огурцы и зелень. У щавеля отрезаем грубые черешки, а листья рвём на небольшие кусочки руками — так нежнее. Зелёный лук и укроп мелко рубим. Огурцы нарезаем соломкой. Яйца разрезаем вдоль на 4–6 частей. Соединяем всё в миске (щавель, лук, укроп, огурцы, яйца). Сметану смешиваем с солью и перцем, заправляем салат. Подаём сразу — щавель не должен завянуть.

Салат из ревеня и моркови

Ревень — король весенних экспериментов. Кисло-сладкий, хрустящий, он отлично сочетается с овощами.

10 минут

3–4 порции.

Ингредиенты:

Ревень — 2–3 стебля

Морковь — 3 штуки

Лук — 2 штуки

Йогурт — 4 столовые ложки

Укроп.

Салат с морковью и ревенем. Фото © Gemini Nano Banana

Ревень моем, очищаем от грубых волокон (как сельдерей) и нарезаем кружочками. Морковь трём на крупной тёрке, лук режем тонкими полукольцами. Смешиваем всё, солим, заправляем майонезом (или греческим йогуртом для лёгкости) и посыпаем укропом.

Бонус. Салат с клубникой и креветками — тренд сезона 2026

Да-да, клубника в салате — это не десерт, а взрыв свежести! Салат с клубникой и креветками уже завирусился в кулинарных блогах. Обязательно попробуйте.

15 минут

2 порции.

Ингредиенты:

Клубника свежая — 150 г

Тигровые креветки (очищенные) — 200 г

Микс салатов (шпинат, айсберг) — 100 г

Сыр фета — 50 г

Бальзамический соус (тёмный и густой) — 2 столовые ложки

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Соль, перец.

Салат с клубникой и креветками — кулинарный тренд 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 5PH

Клубнику моем, удаляем чашелистики и режем на половинки или четвертинки. Креветки быстро обжариваем на сковороде с каплей масла (2–3 минуты до розового цвета). Солим и перчим. Сыр фета крошим руками. Салатный микс выкладываем на тарелку, сверху кладём клубнику, креветки и фета. Поливаем бальзамическим соусом и оливковым маслом. Не перемешивайте сильно — пусть будет красиво.

Лёгкие заправки вместо майонеза

Йогуртовая

Ингредиенты:

Греческий йогурт — 100 г

Свежий укроп — 3–4 веточки

Зубчик чеснока

Сок половинки лимона

Щепотка соли.

Чеснок мелко рубим или давим через пресс. Укроп измельчаем. В миске смешиваем йогурт, чеснок, укроп и лимонный сок. Солим. Готово! Идеально к салатам из крапивы, щавеля и черемши.

Горчично-медовая

Ингредиенты:

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Дижонская горчица — 1 чайная ложка

Жидкий мёд — 1 чайная ложка

Бальзамический уксус — 1 столовая ложка

Чёрный перец.

В маленькой банке или чашке соединяем масло, горчицу, мёд и уксус. Закрываем крышкой и энергично встряхиваем (или просто быстро мешаем вилкой). Перчим по вкусу. Эта заправка — мастхэв для салатов с курицей, авокадо и ревенем.

Лимонно-травяная

Ингредиенты:

Лимонный сок — 2 столовые ложки

Оливковое масло — 4 столовые ложки

Сушёный тимьян — ½ чайной ложки

Соль

Сахар — щепотка (по желанию).

Выжимаем сок лимона. Смешиваем с маслом и тимьяном. Солим. Если кислит — добавляем сахар. Перемешиваем. Эта заправка отлично дружит с молодой капустой, редисом, огурцами и даже клубникой.

Чем заменить майонез в салате: заправка с йогуртом и лимонным соком. Фото © Freepik

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить майонез на что-то лёгкое?

Майонез можно заменить на греческий йогурт, сметану 10%, авокадо или оливковое масло с лимоном.

Нужно ли ошпаривать крапиву?

Обязательно. Залейте кипятком на 1–2 минуты. Дольше нельзя — потеряет цвет.

Что такое черемша и с чем её едят?

Это дикий чеснок со вкусом чеснока и лука. Едят свежей в салатах, не перегревая.

Как подготовить ревень?

Удалите листья (они ядовиты), стебли очистите от волокон и нарежьте. Молодой ревень можно есть сырым.

А что приготовить из первой зелени ещё?

Попробуйте постный салат с молодой капустой и яблоком: капуста (400 г) + яблоко (2 шт.) + морковь + зелёный лук + лимонный сок + оливковое масло. Очень сочно!

Заключение

От хрустящего коулслоу без майонеза до ярких салатов с крапивой, щавелём и ревенем — здесь есть всё, чтобы сказать весне «привет». Экспериментируйте, добавляйте любимые орехи, меняйте заправки и не бойтесь импровизировать.

Авторы Божена Зажицкая