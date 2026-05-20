В Москве побит температурный рекорд 129-летней давности

В Москве побит температурный рекорд 20 мая, который держался 129 лет. Воздух в столице прогрелся до +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30,0 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет», — рассказал синоптик РИА Новости.

Ранее Тишковец прогнозировал, что в среду температура в Москве может подняться до +31 градуса. До этого первые +30 уже зафиксировали на городских метеостанциях Балчуг и Строгино. В центре столицы воздух прогрелся до +30,0, а в Строгино — до +30,4. Такая жара для мая считается аномальной, особенно когда рекорд обновляется на главной метеостанции города. Данные о максимальной температуре дня ещё могут уточняться.

Майская жара в Москве уже несколько дней подряд идёт на рекорды. Прежний максимум для 20 мая держался с 1897 года: тогда воздух прогрелся до +29,7. Теперь на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали +30,0. Накануне, 19 мая, столица тоже обновила температурный рекорд дня — до +30,5.