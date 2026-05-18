30 градусов в кадре: Новые спутниковые снимки «Роскосмоса» запечатлели аномально жаркую Москву

Всю рабочую неделю температура будет достигать 32 градусов. Это превышает климатическую норму на 7-9 градусов. Съёмка с орбиты фиксирует обширный антициклон, под которым раскаляется воздух.

Напомним, что Москва сегодня превратилась в настоящий курорт, оказавшись жарче Сочи и нескольких зарубежных пляжных направлений. В столице установилась по-настоящему летняя погода. Термометры показывают +28—29 градусов, а по ощущениям воздух прогревается до 31. В это же время в Тунисе держится около 24 градусов при переменной облачности. В Анталье столбики поднялись примерно до 28, но высокая влажность смягчает ощущение зноя.