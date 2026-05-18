Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 14:49

Жарче, чем в Сочи и Тунисе: Москва внезапно обогнала южные курорты

Температура воздуха в Москве оказалась выше, чем в Сочи, Тунисе и Анталье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве сегодня установилась по-настоящему летняя погода. В столице оказалось заметно теплее сразу нескольких популярных южных направлений. Пока на юге местами пасмурно и сыро, в главном городе страны стоит курортная жара.

Как показывают термометры, воздух в городе прогрелся до +28…+29 градусов, а по ощущениям температура поднимается примерно до +31. На этом фоне Москва выглядит жарче не только российского Сочи, но и зарубежных курортов.

В Тунисе сейчас около +23 градусов при переменной облачности. В Анталье термометры показывают примерно +28, однако из-за высокой влажности жара ощущается мягче.

Прохладнее всего оказалось в Сочи. Там температура держится в районе +17…+18 градусов, а погоду дополнительно портит небольшой дождь.

Учёные предупредили о глобальной климатической катастрофе из-за аномальной жары
Учёные предупредили о глобальной климатической катастрофе из-за аномальной жары

Из-за аномально тёплой погоды в Москве с 18 по 22 мая объявили оранжевый уровень опасности. Такой статус означает, что погодные условия могут быть опасными и несут риск стихийных явлений, а также возможного ущерба. Даже ночи останутся непривычно тёплыми: ожидается около +15…+18 градусов.

Кстати, ранее климатолог допустил, что Москва в будущем может приблизиться к субтропическому климату. Из-за накопления парниковых газов усиливается тепловой эффект, а привычная погода столицы уже начинает напоминать климат Воронежа и других южных городов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar