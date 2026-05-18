Жарче, чем в Сочи и Тунисе: Москва внезапно обогнала южные курорты

В Москве сегодня установилась по-настоящему летняя погода. В столице оказалось заметно теплее сразу нескольких популярных южных направлений. Пока на юге местами пасмурно и сыро, в главном городе страны стоит курортная жара.

Как показывают термометры, воздух в городе прогрелся до +28…+29 градусов, а по ощущениям температура поднимается примерно до +31. На этом фоне Москва выглядит жарче не только российского Сочи, но и зарубежных курортов.

В Тунисе сейчас около +23 градусов при переменной облачности. В Анталье термометры показывают примерно +28, однако из-за высокой влажности жара ощущается мягче.

Прохладнее всего оказалось в Сочи. Там температура держится в районе +17…+18 градусов, а погоду дополнительно портит небольшой дождь.

Кстати, ранее климатолог допустил, что Москва в будущем может приблизиться к субтропическому климату. Из-за накопления парниковых газов усиливается тепловой эффект, а привычная погода столицы уже начинает напоминать климат Воронежа и других южных городов.