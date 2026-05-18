Учёные предупредили о глобальной климатической катастрофе из-за аномальной жары

Специалисты международной исследовательской группы World Weather Attribution выступили с тревожным прогнозом: Земля стоит на пороге климатической катастрофы, невиданной ранее в истории. По их оценкам, 2026 год станет новым рекордсменом по температурным показателям и, вероятно, превзойдёт все предыдущие зафиксированные значения. Площадь утраченных плодородных земель на планете уже достигла 150 миллионов гектаров — это более чем вдвое превышает средние многолетние показатели, что вызывает серьёзную тревогу у учёных. Об этом пишет издание Daily Mail.

Главными причинами столь стремительного ухудшения климата эксперты называют сочетание природного феномена Эль-Ниньо и общего глобального потепления. Совместное действие этих факторов способно спровоцировать невиданные по масштабам лесные пожары, а также череду аномальных погодных явлений. Хотя кратковременное похолодание, вызванное Ла-Нинья, дало населению небольшую передышку, температура поверхности океана продолжает бить рекорды. Научные исследования подтверждают высокую вероятность того, что среднегодовая температура в 2026 году окажется на 0,06 градуса Цельсия выше, чем в 2024-м. Такой скачок тепла обернётся массовыми наводнениями, засухами и беспрецедентными пожарами.

Последствия аномальной жары уже ощущаются по всему миру. В Индии воздух нагревается до 46 градусов, в США горят леса, а Чили и Аргентина теряют более десяти гектаров зелёных насаждений каждую минуту. В Японии из-за пожаров эвакуированы тысячи человек. Под серьёзной угрозой также находятся Амазония, Океания и страны Юго-Восточной Азии. Перегретая атмосфера удерживает намного больше влаги, что вызывает аномально мощные ливни в отдельных районах. Так, Испания, которая ранее пережила сильную засуху, в начале этого года столкнулась с самыми интенсивными дождями за всю историю метеонаблюдений.

Ранее климатолог Михаил Юлкин заявил, что в Москве могут начаться появляться пальмы вместо берёз, если человечество продолжит бездействовать в вопросах экологии. Специалист пояснил, что в атмосфере накапливаются парниковые газы, из-за чего усиливается тепловой эффект и на планету поступает больше космического тепла. Он обратил внимание, что столичная погода уже сейчас напоминает климат Воронежа и других южных городов. Если человечество проигнорирует экологические проблемы, привычный облик города изменится полностью.