15 мая, 08:57

«Нужно повыпендриваться»: Найдены неожиданные виновники глобального потепления

Климатолог Карнаухов обвинил шопоголиков в ускорении глобального потепления

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Чрезмерное потребление товаров, которым страдают шопоголики, напрямую влияет на глобальные климатические изменения, так как скупленные впрок ненужные вещи в итоге оказываются на свалках, увеличивая нагрузку на экологию и способствуя росту выбросов и перепроизводству, заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

«Они искусственно увеличивают потребление сверх той меры необходимости, которая нужна, потому что кто-то не может остановиться или нужно повыпендриваться, повысить социальный статус», — возмутился климатолог.

Человечество, по словам эксперта, тратит на порядок больше энергии и ресурсов, чем необходимо для нормальной жизни, сжигая всё больше ископаемого топлива и выбрасывая в атмосферу углекислый газ, который усиливает парниковый эффект. Мы уже живём в эпоху глобального потепления. Даже если завтра выбросы остановятся, потепление продолжится, предупредил собеседник «Абзаца».

Тем временем мир рискует столкнуться с «Супер-Эль-Ниньо» — крайне сильным климатическим явлением, способным вызвать рекордную жару, масштабные наводнения и другие погодные аномалии. По данным метеорологов, «Супер-Эль-Ниньо» распределяет аномалии случайным образом.

