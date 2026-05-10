Учёные бьют тревогу: Антарктический шельф разрушается быстрее, чем все думали

Процессы разрушения шельфовых ледников вокруг Антарктиды, судя по новым данным, будут развиваться стремительнее, чем предполагалось ранее. Об этом авторы научной работы рассказали страницах издания Nature Communications.

Исследователи отмечают, что ослабление или начало разрушения антарктического шельфа спровоцирует выход гигатонн льда, которые сейчас сдерживаются ледяным щитом. В случае гипотетического потопа под ударом окажутся миллионы людей — исчезновение щита способно поднять Мировой океан сразу на 58 метров, пояснили специалисты.

Шельфовыми ледниками называют плавучие либо частично лежащие на дне массивы, которые тянутся от береговой линии в океан, постепенно истончаясь к краю и обрываясь на конце. Как правило, они служат продолжением наземных ледниковых покровов, но иногда возникают при накоплении снега поверх морского льда или сцеплении айсбергов с помощью снега и замёрзшей воды.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов в беседе с Life.ru подвёл итог существованию легендарного айсберга А23а, который наконец растаял и распался. Учёный пояснил, что, хотя сам по себе процесс таяния рядовой, этот ледяной гигант установил рекорд по продолжительности жизни, проплавав в океане почти 40 лет. Специалист успокоил, что из-за потери конкретно этого айсберга уровень мирового океана не поднимется, ведь воду вытеснял уже плывущий лёд. Однако Карнаухов предупредил, что это событие — тревожный сигнал ускорения глобального потепления в Антарктиде, и если такие гиганты начинают массово уходить в плавание и таять, последствия для экологии и будущего планеты могут быть крайне неприятными.