Почему таяние гигантского айсберга-«старичка» А23а запустит опасную цепочку: ответ климатолога

Айсберга, который долгое время считался крупнейшим в мире, нет — он растаял и раскололся на множество фрагментов. Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института подвели черту под историей ледяного монстра А23а. В беседе с Life.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов объяснил, чем это грозит миру, экологии и нашему будущему.

Честно говоря, сам по себе процесс таяния рядовой. От Антарктиды постоянно откалываются айсберги, они уплывают в океан и там тают. Необычно здесь другое: А23а — айсберг с рекордной продолжительностью жизни. За ним следили почти 40 лет. Он просуществовал отдельно от Антарктиды целых 40 лет — в этом его уникальность. Алексей Карнаухов Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик

По словам учёного, это не самый крупный айсберг в истории, но всё равно он очень большой: около 4000 квадратных километров на момент откола. Он сел на мель недалеко от Антарктиды, и это продлило ему «жизнь». Простояв на мели около 30 лет, он отправился в плавание к более тёплым морям, где его судьба была предрешена — он растаял. В итоге айсберг поставил рекорд: 40 лет существования в океане в виде ледяного куска.

Для наглядности: 4000 квадратных километров — это как два Санкт-Петербурга или квадрат со стороной примерно 60 километров. Это больше Москвы и больше Санкт-Петербурга. А самый большой айсберг в истории — А15 — был площадью 11 000 квадратных километров. Примерно как квадрат со стороной 100 километров — почти как Московская область. Представляете, какие ледышки плавают по Мировому океану? Алексей Карнаухов Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик

По словам Карнаухова, пока за уровень океана можно быть спокойными: вода просто занимает то место, которое раньше вытеснял этот гигант. Уровень океана меняют не плавающие айсберги, а тающие ледники.

И всё это — следствие глобального потепления, последствия которого могут быть гораздо катастрофичнее, чем таяние отдельных айсбергов. Просто сейчас этот процесс в Антарктиде немного ускорился.

«И вот это действительно печально, потому что может привести к очень неприятным последствиям, а начинается всё как раз с таких А23а. От него одного ничего не будет, но если растаял он — растают и другие», — заключил климатолог.