Роскосмос показал фото самого большого в мире айсберга у берегов Антарктиды

Российские спутники «Метеор-М» не дремлют! Они обнаружили и сфотографировали айсберг D15a, дрейфующий в Море Содружества. Кадром поделился Telegram-канал «Роскосмоса».

Айсберг D15а теперь является самым крупным из ныне существующих плавучих ледяных глыб, обогнав своего предшественника, айсберг А23а. Последний, за которым учёные наблюдали почти четыре десятилетия, значительно уменьшился, потеряв две трети своей первоначальной массы.

D15а, отколовшийся от шельфового ледника в январе 2016 года, сейчас находится на мели у побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде. Его площадь, по оценкам специалистов, составляет 3 071 квадратный километр, что примерно вдвое больше нынешних размеров А23а. Изображения этого гигантского ледяного объекта были получены с помощью космического комплекса «Метеор-3М», который занимается сбором различных данных из космоса, включая метеорологические и гидрологические, для научных и прикладных целей.

Ранее стало известно, что в Антарктиде зафиксированы необычные радиосигналы, происхождение которых не согласуется с законами физики. По данным СМИ, всплески были зарегистрированы при помощи установки ANITA, размещённой на аэростате NASA.