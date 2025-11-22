Фёдор Конюхов начал работу на одиночной станции в Антарктиде

Российский путешественник Фёдор Конюхов начал работу на первой в мире одиночной исследовательской станции, расположенной на острове Смоленск в Антарктиде. Как сообщил ТАСС его сын Оскар Конюхов, возглавляющий экспедиционный штаб, писатель проведёт в изоляции четыре месяца, а эвакуация запланирована на середину марта 2026 года.

«Станция приступила к работе. Фёдор Филиппович теперь уже один на острове. Мы заберём его только в середине марта 2026 года», — написал он.

Строительство станции осуществлялось силами команды, которая сопровождала Конюхова на остров. В течение двух дней участники экспедиции смонтировали жилые и рабочие палатки, а также настроили спутниковое и радиооборудование для обеспечения связи. Специалисты выбрали для лагеря место на максимальном удалении от береговой линии, чтобы избежать затопления во время штормов и обеспечить безопасное расстояние от лежбища морских слонов.

Дополнительно на территории станции была собрана разборная часовня с куполом и установлен специальный указатель с расстояниями до городов проживания членов экспедиционной команды. После завершения всех подготовительных работ группа покинула остров, оставив исследователя в полном одиночестве для выполнения научной программы.

Ранее Фёдор Конюхов представил свою полярную станцию на антарктическом острове Смоленск. Экспедиционная программа включает комплекс научных исследований, направленных на оценку содержания микропластика в прибрежных водах и атмосфере Антарктического полуострова. На подготовку проекта и получение необходимых международных разрешений организаторам потребовалось два года,