Путешественник Фёдор Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам

Известный певец Дима Билан получил необычное предложение от легендарного путешественника Фёдора Конюхова во время совместного перелёта. В соцсетях исполнитель сообщил, что Конюхов пригласил его в экспедицию к пингвинам, что стало полной неожиданностью для певца, летевшего на очередной концерт.

«Вот так просто: летишь на концерт — а можешь улететь на край света», — написал Билан.

Фёдор Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bilanofficial

А ранее Дима Билан подал заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Запрашиваемая регистрация охватывает три класса Международной классификации товаров и услуг, включая управление бизнесом, рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги в сфере общественного питания и медицинской деятельности.