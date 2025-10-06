Валдайский форум
6 октября, 12:51

Путешественник Фёдор Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bilanofficial

Известный певец Дима Билан получил необычное предложение от легендарного путешественника Фёдора Конюхова во время совместного перелёта. В соцсетях исполнитель сообщил, что Конюхов пригласил его в экспедицию к пингвинам, что стало полной неожиданностью для певца, летевшего на очередной концерт.

Крещение в тайге и тигриная ОПГ: Как приморский географ прошёл с Конюховым по пути Арсеньева

«Вот так просто: летишь на концерт — а можешь улететь на край света», — написал Билан.

Фёдор Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bilanofficial

«Больше 20 лет»: Дима Билан шокировал фанатов наличием вредной привычки

А ранее Дима Билан подал заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Запрашиваемая регистрация охватывает три класса Международной классификации товаров и услуг, включая управление бизнесом, рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги в сфере общественного питания и медицинской деятельности.

