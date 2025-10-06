Путешественник Фёдор Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bilanofficial
Известный певец Дима Билан получил необычное предложение от легендарного путешественника Фёдора Конюхова во время совместного перелёта. В соцсетях исполнитель сообщил, что Конюхов пригласил его в экспедицию к пингвинам, что стало полной неожиданностью для певца, летевшего на очередной концерт.
«Вот так просто: летишь на концерт — а можешь улететь на край света», — написал Билан.
Фёдор Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bilanofficial
А ранее Дима Билан подал заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Запрашиваемая регистрация охватывает три класса Международной классификации товаров и услуг, включая управление бизнесом, рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги в сфере общественного питания и медицинской деятельности.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.