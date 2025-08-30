Мессенджер MAX
30 августа, 17:10

«Больше 20 лет»: Дима Билан шокировал фанатов наличием вредной привычки

Super.ru: Дима Билан не может бросить курить на протяжении 20 лет

Обложка © VK / Дима Билан

Певец Дима Билан признался в наличии вредной привычки, которая преследует его на протяжении более 20 лет. В интервью изданию Super.ru, заслуженный артист России раскрыл, что это курение.

«Мои слабости… Во-первых, курение вредит здоровью. Это моя слабость, да, больше 20 лет», — поделился артист.

Исполнитель подтвердил, что многократно пытался бросить курить, но каждый раз неизменно возвращался к сигаретам. В настоящее время он находится на перепутье, хоть и полностью осознаёт наносимый вред своему здоровью.

Признание артиста искренне удивило некоторых поклонников, которые в комментариях выражали неверие в эту привычку кумира, ссылаясь на его порядочность и прекрасный внешний вид. Другие фанаты, напротив, парировали, что курение не оказывает влияния на качество его голоса.

Ранее Дима Билан предстал перед поклонниками и родными в новом образе. Он избавился от своей брутальной бородки, из-за чего помолодел практически до 18 лет. Фанаты стали интересоваться секретом его идеальных скул и выразили удивление, как ему удаётся не меняться годами.

Юлия Сафиулина
