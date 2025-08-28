«Мне снова 18»: Помолодевший Билан поразил фанатов и родителей

Мессенджер MAX
28 августа, 15:01

Дима Билан сменил имидж, сбрив бороду

Певец Дима Билан резко помолодел: недавно исполнитель показал новый образ, избавившись от своей брутальной бородки, поразив не только поклонников, но и своих родных.

Снова юный Билан появился на «Новой волне» в Казани, где он предстал перед поклонниками в белом костюме, футболке и кедах, позируя на ковровой дорожке. Фанаты стали интересоваться секретом его идеальных скул и выразили удивление, как ему удаётся не меняться годами. Сам же исполнитель также решил пошутить над своим имиджем, подписав пост в социальных сетях: «Извинитесь, мне снова 18».

Билан поделился с фанатами и трогательным моментом из жизни. Он опубликовал фотографию со своими отцом, подчеркнув, что начинает всё больше узнавать себя в родителе. Лицо без бородки, напоминающее теперь о временах юности, стала сюрпризом для семьи. По его словам, новая внешность вызвала у них особую нежность.

«Вчера, вернувшись в Москву, я заехал к родителям. А ещё сбрил бороду. Родители так давно не видели меня таким, что в их взглядах промелькнула та же нежность, с которой они встречали меня в юности. На фото — мой папа, в котором я всё чаще узнаю самого себя. Иногда жизнь складывает простые, но бесценные моменты», — сказал Билан в своём телеграм-канале.

