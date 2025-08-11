Приняла себя: Уверенная и счастливая Нелли Фуртадо в мини-шортиках восхитила фанатов

Канадская певица Нелли Фуртадо поразила фанатов своим новым образом, снимки с её выступления сразу разлетелись по социальным сетям. Однако дело было не столь в смелом наряде, сколько в кардинально изменившейся фигуре.

Артистка недавно выступила на бельгийском Suikerrock, а затем покорила сцену британского Boardmasters. При этом многие обратили внимание, как изменилась внешность звезды за два десятилетия. Если раньше Фуртадо была хрупкой и миниатюрной, то сейчас её образ стал более смелым и уверенным. На сцене певица появилась в ультракоротких шортах с рюшами, зелёном топе и пушистом болеро в тон. Образ дополнили высокие белые сапоги с металлическими цветами, массивные украшения и солнцезащитные очки.

Но больше всего зрителей поразила фигура исполнительницы. Она не стесняется своей полноты и не маскирует её более свободными вещами, а открыто демонстрирует формы. Вместе с тем она активно делится с подписчиками откровенными снимками в купальниках, говоря, как важно принимать себя таким, какой ты есть. Также Фуртадо подчёркивает, что не прибегала к серьёзным косметическим процедурам и не планирует этого в будущем. В социальных сетях при этом она получает массу восхищённых комментариев.