Сальма Хайек удивила всех, появившись на публике с седыми волосами

Известная актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вышла на неделю моды в Париже с поседевшими волосами. К слову, звезду эта деталь в образе нисколько не портит, ведь в свои 58 лет она до сих пор имеет отличную фигуру и подтянутый овал лица. Однако с седыми прядями актриса решается выходить на публику не всегда, рассказывает Daily Mail.

«Если вы решите не красить волосы и у вас появится седина, как у меня... или если вы не хотите быть седыми, я пользуюсь тушью для ресниц», — поделилась с поклонниками Сальма, которая наносит тушь на корни седых волос у лица.

Сальма Хайек произвела фурор на показе Balenciaga Haute Couture осень-зима 2025/2026, появившись в сногсшибательном вечернем наряде. Её выбор пал на роскошное чёрное бархатное платье, которое мгновенно стало центром внимания. Платье без рукавов, с высоким разрезом и элегантной драпировкой, идеально подчеркнуло её фигуру и добавило образу женственности и утончённости.