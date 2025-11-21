Фёдор Конюхов показал свой дом в Антарктиде, куда он переехал на четыре месяца

Команда Фёдора Конюхова завершила монтаж автономной полярной станции на антарктическом острове Смоленск, где он проведёт в одиночестве четыре месяца. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского путешественника.

Команда Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде. Видео © Telegram /Фёдор Конюхов

Специалисты тщательно закрепили все модули станции перед началом эксперимента. Как отмечается в релизе, Конюхов перед заселением посетил российскую станцию Беллинсгаузен, где осмотрел храм и пообщался с зимовщиками. На острове Ливингстон он пробудет до середины-конца марта.

«Все элементы станции в Антарктиде на острове Смоленск собраны и закреплены на своих местах. Впереди четыре месяца жизни в краю пингвинов, морских слонов и дрейфующих айсбергов», — говорится в сообщении.

Экспедиция включает комплекс научных исследований по оценке загрязнения микропластиком прибрежных вод и атмосферы Антарктического полуострова. На организацию проекта и получение международных разрешений потребовалось два года, причём все страны-участницы антарктических программ в итоге одобрили исследования. Научное сопровождение осуществляют Институт океанологии имени Ширшова РАН и Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Ранее певец Дима Билан получил неожиданное предложение от путешественника Фёдора Конюхова во время совместного авиаперелёта. Художник лично пригласил его присоединиться к своей будущей экспедиции в Антарктиду. Билан признался, что подобное предложение застало его врасплох, поскольку он совершенно не ожидал услышать его во время обычного рабочего перелёта.