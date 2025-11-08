Ледяной покров Антарктиды стал источником необъяснимых радиосигналов

В Антарктиде зафиксированы необычные радиосигналы, происхождение которых не согласуется с законами физики. Как сообщает Physical Review Letters, всплески были зарегистрированы в 2016–2018 годах при помощи установки ANITA, размещённой на аэростате NASA. Особое внимание учёных привлекло то, что предполагаемый источник сигналов располагался под массивным ледяным покровом, хотя по существующим моделям такие радиоволны должны полностью поглощаться при прохождении через толщу Земли.

Высказывалось предположение, что за аномалию могут отвечать тау-нейтрино, однако эта версия не получила подтверждения. Как отмечают исследователи, за последние полтора десятилетия обсерватория Пьера Оже и детектор IceCube не фиксировали аналогичных явлений. Угол поступления импульсов — около 30° ниже линии горизонта — также выходит за рамки известных механизмов взаимодействия космических частиц с веществом Земли. Попытки объяснить происходящее фоновыми помехами или влиянием космических лучей результата не дали.

Сейчас учёные предполагают, что в основе сигнала могут лежать сложные эффекты распространения радиоволн вблизи поверхности льда, требующие дальнейшего изучения. Для уточнения природы явления создаётся усовершенствованный детектор PUEO, который должен обладать более высокой чувствительностью. По оценкам специалистов, новая аппаратура поможет определить, идёт ли речь о редком природном процессе или о фундаментальном пробеле в действующей физической картине мира.

Ранее Life.ru писал, что Россия готовит обновлённую стратегию развития Арктики. Арктическая зона России играет ключевую роль в сфере энергетики, транспорта и обороны. Здесь сосредоточено около 25% мировых запасов углеводородов, а Северный морской путь становится стратегической транспортной артерией между Европой и Азией.