Российские орнитологи спасли детёныша императорского пингвина в Антарктиде

Российские орнитологи в районе станции «Мирный» в Антарктиде спасли детёныша императорского пингвина, оказавшегося в снежной ловушке после сильного урагана. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Во время планового наблюдения за колонией специалисты заметили над поверхностью снега клюв пингвинёнка. Малыш едва мог шевелить головой, а снег вокруг него превратился в «ледяную скорлупу». Орнитологи аккуратно освободили птицу и вернули её к остальным членам колонии.

