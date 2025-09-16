Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик обрёл мирную жизнь в новом месте

Ослика Жорика, который возил снаряды на СВО, поселили в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Об этом стало известно из официального Telegram-канале учреждения.

Животное провело долгие годы в одном из гвардейских полков, став для солдат верным другом и незаменимым помощником в быту и переноске вещей. Когда полк готовился к переезду, возникла сложная ситуация с питомцем. Его нельзя было взять с собой, но оставить одного в опасном месте было бы жестоко.

Заместитель руководителя столичного исполкома «Единой России» Ирина Елиферова попросила гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову приютить Жору. Представитель зверинца дала согласие. Сотрудники учреждения в сжатые сроки организовали перевозку со всем комфортом, чтобы не испугать ослика.

Так, 4 сентября Жорик оказался в филиале учреждения в Великом Устюге, где его встретили с распростёртыми объятиями. Команда ветеринаров осмотрела животное и перевела его в карантинный блок, где ослику предстоит пройти дополнительные обследования.

«История Жорика — напоминание о том, что забота и внимание способны изменить жизнь животного. Мы рады, что Московский зоопарк смог подарить ему новую главу, полную безопасности и заботы», — отметила Акулова.

Известно, что после завершения диагностики ослика планируют перевезти в Москву, где его смогут посетить все желающие. Представители зоопарка также отметили, что несмотря на тяжёлое прошлое, животное ведёт себя спокойно и эмоционально стабильно, поэтому вскоре будет готово к контакту.