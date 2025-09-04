Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 19:04

В Московском зоопарке умер самый спокойный органгутан Сандокан

В Московском зоопарке умер самец орангутана в возрасте 43 лет

Орангутан Сандокан. Обложка © Telegram /Московский зоопарк

Орангутан Сандокан. Обложка © Telegram /Московский зоопарк

Самец суматранского орангутана по кличке Сандокан скончался в Московском зоопарке на 44-м году жизни. Данное заявление сделала пресс-служба зоосада.

По данным зоопарка, Сандокан, которого также называли Сандик, достиг весьма преклонного возраста для своего вида. Орангутан родился 1 сентября 1981 года в зоопарке немецкого города Гейдельберг и был перевезён в Москву в 1999 году. Здесь он образовал группу с двумя самками — Джапи и Джавой, заняв в ней лидирующую позицию.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти самца суматранского орангутана Сандокана. Он скончался на 44-году жизни, что является весьма преклонным возрастом для этого вида», — отмечается в сообщении.

В московском зоопарке у орангутана Сандокана появилось четверо детёнышей. Трое из них переехали в другие зоопарки, а его младшая дочь Алиса, рождённая от самки Джавы в 2019 году, осталась в Москве. Сандокан отличался покладистым характером и выдающимися способностями к обучению. Он вошёл в историю зоопарка как первый примат, который добровольно позволял брать у себя кровь во время тренировок с сотрудниками.

Пыталась разбудить: В «Тайгане» показали душераздирающие кадры прощания слонихи с умершей подругой
Пыталась разбудить: В «Тайгане» показали душераздирающие кадры прощания слонихи с умершей подругой

Ранее сообщалось, что скончался один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка – красная панда по имени Рыжик. Ему было почти 11 лет, что считается почтенным возрастом для этих животных, средняя продолжительность жизни которых составляет около девяти лет.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar