В Московском зоопарке умер самый спокойный органгутан Сандокан

Самец суматранского орангутана по кличке Сандокан скончался в Московском зоопарке на 44-м году жизни. Данное заявление сделала пресс-служба зоосада.

По данным зоопарка, Сандокан, которого также называли Сандик, достиг весьма преклонного возраста для своего вида. Орангутан родился 1 сентября 1981 года в зоопарке немецкого города Гейдельберг и был перевезён в Москву в 1999 году. Здесь он образовал группу с двумя самками — Джапи и Джавой, заняв в ней лидирующую позицию.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти самца суматранского орангутана Сандокана. Он скончался на 44-году жизни, что является весьма преклонным возрастом для этого вида», — отмечается в сообщении.

В московском зоопарке у орангутана Сандокана появилось четверо детёнышей. Трое из них переехали в другие зоопарки, а его младшая дочь Алиса, рождённая от самки Джавы в 2019 году, осталась в Москве. Сандокан отличался покладистым характером и выдающимися способностями к обучению. Он вошёл в историю зоопарка как первый примат, который добровольно позволял брать у себя кровь во время тренировок с сотрудниками.