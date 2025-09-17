В Коми спасли пухлого щенка, застрявшего в опорной трубе

В Республике Коми спасатели вызволили щенка, застрявшего в металлической опорной трубе под крыльцом местного завода. Видео спасения опубликовала группа в ВКонтакте «Спасатель с Коми».

Ранее в Москве ветеринары помогли игуане по кличке Изумрудик, которая получила серьёзную травму, сражаясь с отражением в зеркале. Рептилии пришлось ампутировать несколько пальцев. Операцию провели под газовым наркозом, после чего Изумрудик быстро пришла в себя и даже попыталась сбежать.