16 сентября, 21:10

В Коми спасли пухлого щенка, застрявшего в опорной трубе

В Республике Коми спасатели вызволили щенка, застрявшего в металлической опорной трубе под крыльцом местного завода. Видео спасения опубликовала группа в ВКонтакте «Спасатель с Коми».

Спасение щенка. Видео © VK / «Спасатель с Коми»

Спасательная операция завершилась успешно. Щенка извлекли при помощи специального оборудования. Хвостатый не пострадал, бедолагу приютили работники предприятия.

Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик обрёл мирную жизнь в новом месте
Ранее в Москве ветеринары помогли игуане по кличке Изумрудик, которая получила серьёзную травму, сражаясь с отражением в зеркале. Рептилии пришлось ампутировать несколько пальцев. Операцию провели под газовым наркозом, после чего Изумрудик быстро пришла в себя и даже попыталась сбежать.

Обложка © VK / «Спасатель с Коми»

