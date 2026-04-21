Крах ледяного гиганта: Крупнейший айсберг мира А23а распался после 40 лет дрейфа

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) подвели черту под историей ледяного монстра А23а. Гигант, за перемещением которого специалисты следили четыре десятилетия, раскололся на множество фрагментов.









Ещё в прошлом году он удерживал титул самого большого в мире, но к сентябрю лишился этого статуса. В январе его площадь оценивалась в 1300 кв. км, тогда как сейчас этот показатель не превышает 50 кв. км. Таким образом, с момента рождения объект лишился 99% своей территории.

«Сейчас айсберг продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах», — прокомментировала Полина Солощук, главный специалист Центра ледовой информации ААНИИ. За последние три месяца он преодолел порядка 1000 километров.

Откол от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде произошел в 1986 году. В момент образования площадь объекта составляла 4170 кв. км. Более 30 лет он простоял на мели в море Уэдделла, затем начал движение вдоль береговой линии.

К началу 2025 года льдина приблизилась к острову Южная Георгия, где в 80 км от суши повторно села на мель. Этот застой продлился с января по май текущего года. После этого она продолжила дрейф, огибая остров с восточной стороны.

Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. До этого там находилась советская база «Дружная-1», которую в ходе спасательной операции 1987 года перенесли, назвав «Дружная-3». Более 30 лет айсберг оставался прикреплённым ко дну моря Уэдделла, но начал движение в 2020 году. До декабря 2025 года считался крупнейшим айсбергом в мире (площадь до 4366 км², толщина около 400 м, масса почти триллион тонн), однако к концу 2025 года его площадь сократилась до 1370–1423 км², и он уступил первенство айсбергу D15A, а затем раскололся на части.