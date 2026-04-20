20 апреля, 10:11

Новый ледниковый период заставит людей переселяться из Петербурга и Москвы: тревожный прогноз климатолога

Учёный Карнаухов: Если случится ледниковый период, придётся переселять Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Из-за глобального потепления, которое на деле для России окажется «глобальным похолоданием», в будущем может случиться новый ледниковый период. Это заставит переселять северные города — Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, возможно, даже Москву. Об этом Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов, комментируя нынешний холодный апрель.

Учёный объяснил, что тёплую погоду в Европе определяют североатлантические течения. Температурная разница создаётся за счёт межрегионального переноса тепла из тропических широт в полярные. А в результате глобального потепления этот теплоперенос может перестать работать. В этом случае температура в Европе и в европейской части России может опуститься на 20–25 градусов.

Сегодня после двух жарких лет мы наблюдаем холодную зиму и весну, а апрель и май уже кажутся зимними месяцами, зато осенью тепло вплоть до ноября.

Это подтверждает мою концепцию, мою теорию о том, что глобальное потепление может закончиться серьёзным ледниковым периодом. Это очень серьёзная проблема не только для Европы, но и для России: европейская часть тоже пострадает.

Алексей Карнаухов

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик

По словам климатолога последствия для Европы будут катастрофическими: суммарный ущерб может составить сотни триллионов евро, долларов, рублей. В России придётся переселять такие города, как Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, возможно, и Москву. Канада может полностью покрыться ледником. В прошлые ледниковые периоды, рассказал Карнаухов, ледник доходил до широты Запорожья и Харькова.

Снег не растает даже летом: Климатолог ответил, почему апрель и май теперь зимние месяцы
Снег не растает даже летом: Климатолог ответил, почему апрель и май теперь зимние месяцы

BannerImage
Александра Вишнякова
