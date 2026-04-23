Не так страшны айсберги, как «ледник Судного дня»: Климатолог вынес «приговор» любимому курорту россиян
Климатолог Карнаухов: Из-за таяния ледника Судного дня Мальдивы будут затоплены
Айсберг, который долгое время считался крупнейшим в мире, растаял в Антарктике. В беседе с Life.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов объяснил, что это рядовое событие, но оно запускает опасную цепочку, которая может привести к таянию «ледника Судного дня». А вот это уже гораздо страшнее для нашей планеты.
Если так называемый «ледник Судного дня» сойдёт в океан, уровень может подняться на 50 сантиметров. А если запустится цепная реакция откалывания других ледников Антарктиды, суммарный подъём может достичь трёх метров. Для многих островных государств это приговор.
Учёный привёл в пример один из самых любимых курортов состоятельных россиян — Мальдивы. Самая высокая точка этих островов — около двух метров, и при подъёме уровня на три метра они просто исчезнут. При этом в Тихом океане таких государств — целые десятки. И если произойдёт массовое откалывание ледников, они просто исчезнут, добавил Карнаухов.
