Не так страшны айсберги, как «ледник Судного дня»: Климатолог вынес «приговор» любимому курорту россиян

Айсберг, который долгое время считался крупнейшим в мире, растаял в Антарктике. В беседе с Life.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов объяснил, что это рядовое событие, но оно запускает опасную цепочку, которая может привести к таянию «ледника Судного дня». А вот это уже гораздо страшнее для нашей планеты.

Если так называемый «ледник Судного дня» сойдёт в океан, уровень может подняться на 50 сантиметров. А если запустится цепная реакция откалывания других ледников Антарктиды, суммарный подъём может достичь трёх метров. Для многих островных государств это приговор. Алексей Карнаухов Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик

Учёный привёл в пример один из самых любимых курортов состоятельных россиян — Мальдивы. Самая высокая точка этих островов — около двух метров, и при подъёме уровня на три метра они просто исчезнут. При этом в Тихом океане таких государств — целые десятки. И если произойдёт массовое откалывание ледников, они просто исчезнут, добавил Карнаухов.