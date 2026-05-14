«Супер-Эль-Ниньо» распределяет аномалии случайным образом, заявил метеоролог

Метеорологи встревожены из-за приближающегося к России «Супер-Эль-Ниньо», который грозит аномальной жарой и засухой, эксперты даже опасаются повторения сценария 2010 года с лесными пожарами и смогом. Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал не поддаваться панике.

По его словам, «Эль-Ниньо» — это периодическое явление с квази-двухлетней цикличностью, подразумевающее поднятие более тёплых вод в восточной части Тихого океана, которое влияет на глобальную температуру, но не диктует жёстко погоду в конкретном регионе.

«Сказать, что оно однозначно приведёт к слишком сильным последствиям, нельзя. Распределение аномалий имеет во многом случайный характер», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Предсказать, где именно погодное явление скажется в наибольшей степени, сейчас невозможно. А само название «Супер-Эль-Ниньо» специалист считает «хайповым».

Напомним, в ближайшее время мир может столкнуться с «Супер-Эль-Ниньо» — крайне сильным климатическим явлением, способным вызвать рекордную жару, масштабные наводнения и другие погодные аномалии. Этот случай может оказаться одним из самых мощных за всю историю наблюдений.