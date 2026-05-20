Аномальная жара в Москве побила рекорд 1979 года

Аномальная жара в Москве побила суточный температурный рекорд, державшийся с 1979 года. По данным Гидрометцентра России, воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 30,3 градуса, пишет ТАСС.

Предыдущий максимум для 19 мая был зафиксирован 46 лет назад — тогда температура достигла плюс 30,2 градуса. В Гидрометцентре отметили, что именно данные станции ВДНХ считаются официальной погодной летописью Москвы.

На фоне жары россиянам напомнили о санитарных нормах для работы в условиях высоких температур. Как ранее заявил член Общественной палаты Евгений Машаров, при температуре выше 28,5 градуса работодатели могут сокращать рабочий день или переводить сотрудников на удалённый режим. Согласно СанПиН, при 30,5 градуса продолжительность рабочего дня должна быть сокращена уже на четыре часа, а при 32,5 — работу рекомендуется полностью остановить.