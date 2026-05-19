Россиянам разрешили уходить с работы при отсутствии мер по борьбе с жарой

В условиях аномальной жары работодатель имеет право перевести сотрудников на дистанционную работу, а также временно сократить продолжительность рабочего дня, рассказал член Общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, СанПиН 1.2.3685-21 устанавливает следующие нормы: при 28,5 градуса рабочий день сокращается на один час, при 29 — на два часа, при 30,5 — на четыре часа, а при 32,5 работу необходимо прекратить.

Однако если помещение оборудовано кондиционером, никакого сокращения не предусмотрено. Работодатель, в свою очередь, обязан поддерживать нормальные температурные условия: поставить кондиционеры, закупить вентиляторы, заклеить окна плёнкой или закрыть плотными жалюзи, чтобы воздух внутри не нагревался. Сотрудник вправе подать заявление с просьбой о переходе на удалённый формат, после чего руководитель должен издать приказ и подпишет дополнительное соглашение к трудовому договору.

«Если работодатель в связи с жарой ничего не предпринимает, работники вправе уйти с работы, предупредив об этом письменно. Прогулом это не считается: на этот счёт есть судебная практика», — подчеркнул собеседник RT.

Тем временем в Москве температура воздуха впервые поднялась до 30 градусов. Жару зафиксировали сразу на нескольких городских метеостанциях.