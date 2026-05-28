Мошенники нашли новый способ кошмарить россиян с помощью «серых» сим-карт

В России выявлена новая схема телефонного мошенничества, в которой преступники используют неактивированные сим-карты, купленные на маркетплейсах. Об этом на круглом столе в Госдуме рассказала начальник 2-го отдела Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Юлия Меньщикова.

По словам представителя ведомства, злоумышленники заказывают на интернет-площадках от 100 до 300 неактивированных сим-карт — точное количество зависит от мощности используемого сим-бокса (устройства для массовой работы с сим-картами). После получения карты вставляются в сим-бокс, а их номера передаются куратору. Затем эти номера активируются удалённо с помощью «Госключа», для чего используется неправомерный доступ к учётным записям граждан на портале «Госуслуги». Таким образом, от имени ничего не подозревающих людей заключаются договоры на оказание услуг связи.

Меньщикова отметила, что «срок жизни» такой сим-карты невелик: операторы связи быстро выявляют подозрительный трафик (скопление большого количества звонков из одной точки) и блокируют её, а также уведомляют полицию. Однако за короткое время преступники успевают совершить огромное число звонков, в том числе через мессенджеры.

Также мошенники рассылают вредоносные программы под видом ответов на ЕГЭ и ОГЭ. После загрузки файла злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личной информации пользователей.