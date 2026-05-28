Антифрод-пакет смягчили: Россиянам разрешат оформлять до 20 карт даже в одном банке
Боярский: Ограничение на пять карт в одном банке исключили из антифрод-пакета
В Госдуме ко второму чтению скорректировали законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Из документа убрали ограничение на количество банковских карт, которые можно открыть в одном банке. Об изменениях сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
По его словам, соответствующие поправки вносятся во второй пакет антифрод-мер на этапе подготовки ко второму чтению. В первоначальной версии законопроекта предполагалось, что один человек сможет иметь не более 20 платёжных карт в целом и максимум пять карт в одном банке. Теперь ограничение по количеству карт внутри одного банка исключено из документа.
«Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более пяти платёжных карт», — сказал он.
Законопроект входит в пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который разрабатывается для усиления контроля за финансовыми операциями и снижения числа преступлений в сфере дистанционного обмана.
Ранее сообщалось, что внезапный интерес ребёнка к банковским картам родителей или их смартфонам может быть связан с действиями мошенников. Просьбы ребёнка дать телефон или банковскую карту «на время» могут быть не просто детским любопытством, а результатом давления со стороны злоумышленников.
