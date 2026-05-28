Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 11:26

Антифрод-пакет смягчили: Россиянам разрешат оформлять до 20 карт даже в одном банке

Боярский: Ограничение на пять карт в одном банке исключили из антифрод-пакета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

В Госдуме ко второму чтению скорректировали законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Из документа убрали ограничение на количество банковских карт, которые можно открыть в одном банке. Об изменениях сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, соответствующие поправки вносятся во второй пакет антифрод-мер на этапе подготовки ко второму чтению. В первоначальной версии законопроекта предполагалось, что один человек сможет иметь не более 20 платёжных карт в целом и максимум пять карт в одном банке. Теперь ограничение по количеству карт внутри одного банка исключено из документа.

«Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более пяти платёжных карт», — сказал он.

Законопроект входит в пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который разрабатывается для усиления контроля за финансовыми операциями и снижения числа преступлений в сфере дистанционного обмана.

С мая 2026 всё жестко: сколько можно внести через банкомат и за что блокируют счёт при переводах
С мая 2026 всё жестко: сколько можно внести через банкомат и за что блокируют счёт при переводах

Ранее сообщалось, что внезапный интерес ребёнка к банковским картам родителей или их смартфонам может быть связан с действиями мошенников. Просьбы ребёнка дать телефон или банковскую карту «на время» могут быть не просто детским любопытством, а результатом давления со стороны злоумышленников.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Боярский
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar