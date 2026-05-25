«Дай телефон на минуту»: Почему внезапный интерес ребёнка к вашей карте — повод насторожиться

Внезапное желание ребёнка взять банковскую карту взрослого или попользоваться его смартфоном — это не просто детское любопытство, а возможный признак давления со стороны злоумышленников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ.

Если несовершеннолетний проявляет повышенный интерес к платёжным средствам или просит «ненадолго дать телефон», родителям стоит насторожиться, подчеркнули в ведомстве. За такими действиями может стоять не обычное детское поведение, а манипуляции аферистов, которые используют подростков для хищения денег.

В одном из недавних случаев злоумышленники связались с ребёнком в игровом сообществе и объявили о якобы выигранном призе. Под предлогом перевода «выигрыша» они убедили несовершеннолетнего воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей. Ночью пострадавший получил доступ к устройствам семьи и под диктовку мошенников совершил серию переводов, в результате чего лишились средств как с личных, так и с кредитных счетов.

Подобные схемы строятся на сочетании социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости, отметили в киберполиции. Детям обещают подарки, внутриигровую валюту, бонусы или призы, а затем постепенно вовлекают в выполнение финансовых операций, объясняя это «технической необходимостью» или «проверкой».

Мошенники всё чаще рассматривают несовершеннолетних как отдельную уязвимую аудиторию, подчеркнули в УБК. Атака может происходить не напрямую на родителей, а через ребёнка, который имеет физический доступ к устройствам, банковским картам и кодам подтверждения.

В МВД рекомендуют родителям не оставлять разблокированные гаджеты и финансовые приложения без присмотра, а также объяснять детям, что нельзя проводить любые финансовые операции по указанию посторонних. Кроме того, стоит обращать внимание на резкие перемены в поведении, скрытность при использовании телефона или ночную активность в мессенджерах и обсуждать с детьми схемы интернет-мошенничества так же регулярно, как правила безопасности на улице.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который по указанию неизвестных вскрыл чужой сейф и похитил почти 2,6 миллиона рублей. Глубокой ночью хозяин квартиры на проспекте Науки вернулся домой, застал там незнакомца, успевшего опустошить хранилище, и удерживал его до прибытия наряда, после чего приехавшие полицейские задержали несовершеннолетнего.