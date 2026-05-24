В Петербурге подросток вынес из чужого сейфа 2,6 млн руб. по указанию мошенников

В Санкт-Петербурге полиция задержала 15-летнего подростка, который по указке неизвестных вскрыл чужой сейф и вынес почти 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Сигнал поступил от хозяина квартиры на проспекте Науки глубокой ночью. Мужчина вернулся домой и застал там незнакомца, успевшего распотрошить сейф. До прибытия наряда он удерживал злоумышленника. Приехавшие полицейские задержали школьника.

«Несовершеннолетний рассказал сотрудникам, что действовал по указанию неизвестных, которые под предлогом не привлечения к уголовной ответственности его и его родителей приказали приехать по указанному адресу вскрыть сейф, похитить откуда 2 597 200 рублей и передать их неизвестной женщине», — говорится в сообщении.

Затем подросток вернулся обратно в квартиру, чтобы попытаться открыть внутреннюю ячейку сейфа. В этот момент его и поймал хозяин жилья.

Похищенное не изъято. Задержанного опросили и отдали законным представителям. Возбуждено дело о мошенничестве, преступников ищут.

Ранее сообщалось, что полицейские в Приморском крае задержали 21-летнего парня, который под воздействием телефонных мошенников пытался вскрыть сейф в чужой квартире. При задержании фигурант оказал сопротивление, несколько раз выстрелив в сторону правоохранителей из охотничьего ружья. Выяснилось, что парень поверил лже-сотрудникам спецслужб, которые сообщили, что он якобы перевёл деньги на счёт ВСУ и подозревается в терроризме