24 мая, 18:32

Мошенники начали терроризировать россиян схемой с «голосовым подтверждением»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Телефонные мошенники стали чаще использовать схему, основанную на голосовом подтверждении, причём применять её начинают уже на первых этапах общения с жертвой. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ (УБК) МВД России.

Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник, страховых, госорганов или операторов связи. Они просят человека произнести заранее подготовленную фразу — якобы для подтверждения личности, замены полиса или переноса сведений.

После этого жертве заявляют, что запись голоса могла быть использована для доступа к сервисам, оформления доверенности или хищения биометрических данных. В МВД подчеркнули: это ложь. Отдельная запись голоса сама по себе не позволяет получить доступ к банковским счетам, «Госуслугам» или другим сервисам.

Основная задача преступников — психологическое давление. Человека выбивают из равновесия страхом, а затем переводят к этапу выманивания денег или личной информации.

В ведомстве рекомендовали немедленно прерывать разговор, если неизвестные запугивают уголовной ответственностью, сообщают об утечке биометрических данных или требуют перейти в мессенджер.

В Петербурге подросток вынес из чужого сейфа 2,6 млн руб. по указанию мошенников

Ранее МВД предупредило о новых схемах мошенников перед Днём защиты детей. Злоумышленники рассылают родителям фальшивые сообщения от имени школ и других образовательных организаций, предлагая оформить платное «страхование» ребёнка для участия в праздничных мероприятиях. Также выявлены схемы с фиктивными предложениями летней подработки для несовершеннолетних. В ведомстве призвали внимательно проверять такие уведомления и не переводить деньги по сомнительным ссылкам или реквизитам.

Виталий Приходько
